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Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü - Son Dakika

Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü

09.06.2021 14:49

Esenyurt'ta binanın girişinde gelişigüzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı şekilde apar topar hastaneye kaldırılan Cebe tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Güzelyurt mahallesi Fatih Caddesi üzerinde iddiaya göre, yolda yürüyen Ahmet Cebe yorulup dinlenmek için oturmak istedi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak isteyen Cebe, mermerin kayması sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü

Ahmet Cebe, Esenyurt, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü - Son Dakika


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