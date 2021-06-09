Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Güzelyurt mahallesi Fatih Caddesi üzerinde iddiaya göre, yolda yürüyen Ahmet Cebe yorulup dinlenmek için oturmak istedi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak isteyen Cebe, mermerin kayması sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.