Minik Akrepler Deneyim Kazandı

Antalyaspor U12 Takımı, 2019 Uluslararası U12 İzmir Kupası'nda deneyim kazandı.

Antalyaspor U12 Takımı, 2019 Uluslararası U12 İzmir Kupası'nda deneyim kazandı. Turnuvada Antalyaspor U12 Takımı, B Grubu'nda Aspire Academy, Crvena Zvezda (Kızılyıldız), Fenerbahçe, Hamburg, Genk, Leicester City, Metz ve Porto ile aynı grupta yer aldı. Minik Akrepler turnuvada grup müsabakaları çerçevesinde oynadığı 8 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak 4 maçını kaybetti. 9 takımın yer aldığı, ilk 4 takımın bir üst tura yükseldiği grupta Antalyaspor U12 takımı, Genk ve Aspire Academy takımlarını mağlup etti, Fenerbahçe ve Hamburg ile berabere kaldı.



72 kulüp katıldı



Aralarında Chelsea, Milan, Ajax, PSV Eindhoven, Manchester City, Parma, Marsilya, Glasgow Rangers, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Benfica, Hamburg, Porto, Valencia, Lazio, Leicester City ve Monaco gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra Türkiye Süper Ligi'nden birçok kulübün de yer aldığı 72 takım uluslararası turnuvada boy gösterdi. Turnuva sonunda Manchester City, PSV Eindhoven'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken O. Ljubljana takımını 1-0 yenen Parma 3'üncülüğü kazandı. - ANTALYA

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