Minik Ali'nin süt ve bisküvi mutluluğu - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den sosyal medya aracılığıyla süt ve bebe bisküvisi isteyen minik Ali'nin çağrısı cevapsız kalmadı.



Büyükçekmece'de yaşayan 4 yaşındaki Ali Çınar'ın ailesi geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağından ötürü dışarı çıkamadı. Bunun üzerine minik Ali'nin ailesi sosyal medya üzerinden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den yardım istedi. Minik Çınar'ın ailesi, "Sütüm ve bisküvim bitti. Annem evden çıkamıyor. Bana süt ve bisküvi gönderir misiniz" şeklindeki video mesajını sosyal medya aracılığıyla Başkan Akgün'e gönderdi.



Minik Ali'nin çağrısına anında yanıt veren Başkan Akgün, Ali Çınar'ın evine süt, bebe bisküvisi ve çikolata gönderdi. Kuş kostümü şeklindeki kıyafetiyle Ali'nin evine giden Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncusu, minik çocuğun siparişlerini bizzat kendisine teslim etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Ali Çınar, Başkan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL