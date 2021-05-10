Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bilecik'te doğum günü olan, ancak kısıtlamalar nedeniyle ailesinin dışarı çıkaramadığı minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi yapıldı

Bilecik'te yaşayanan 12 yaşındaki Ali Sina Baran'ın babası geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e "Sayın belediye başkanım, yarın oğlumuz Ali Sina Baran'ın doğum günü olduğu için ona sürpriz olsun diye kutlama yapmak istiyorum. Fakat yasaklardan dolayı bir pasta bile alamayacağım için hiç bir şey yapamayacağız. Bu yüzden doğum gününün biraz buruk geçmesini istemiyorum. Sizlerden belki oğlumu mutlu edebilecek bir sürpriz yaparsanız sevinirim. Biliyoruz ki sizler bizleri mutlaka mutlu edersiniz" mesajı yazdı. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne talimat vererek, minik Ali Sina'nın mutlu olması için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verdi. Ekipler pasta ve hediyeler ile Ali Sina'nın Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerindeki üzerindeki evine gitti. Kapıyı açana minik Ali Sina karşısında pastayı ve hediyeleri, görünce çok mutlu olurken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e çok teşekkür etti. - BİLECİK