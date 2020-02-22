Minik alparslan tedavi için destek bekliyor - Son Dakika

Minik Alparslan tedavi için destek bekliyor

Temel ELCİVANDUİSBURG(DHA) - Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan Fatma ve Yalçın Alkurt çifti, 14 aylık ve tip-1 SMA hastası olan oğulları Alparslan'ın tedavi olabilmesi için destek bekliyor.

Aynı hastalık nedeniyle 2017 yılında 11 yaşındaki kızları İrem'i kaybettiklerini söyleyen Alkurt çifti, 'İlk çocuğumuz olan İrem'i yaşatamadık, oğlumuz Alparslan'ı yaşatabilmemiz için gerekli olan iğne(ilaç) henüz Almanya'da kullanımda değil ve 2,1 milyon euro karşılığında Amerika'dan getirilmesi gerekiyor. Durum böyle olunca oğlumuzu hastaneler tedavi etmiyor, sağlık sigortası da gerekli olan iğne (ilaç) için ücreti karşılamıyor' diye konuştu.

'KIZIMIZI KAYBETTİK, OĞLUMUZ ELİMİZDEN GİTMESİN DİYE ÇARE ARIYORUZ'

Anne Fatma Alkurt, 'Oğlumuz Alparslan 5,5 aylık iken hareketsiz ve durgun olduğunu fark edince, doktorumuza başvurduk ve yapılan testlerden sonra SMA 1 kas hastası olduğunu öğrendik. Ardından oğlumuzun tedavi olabilmesi için gerekli olan iğne, henüz Almanya'da kullanımda değil ve 2,1 milyon euro karşılığında Amerika'dan temin edilebileceği bize söylendi. Sağlık sigortamıza pahalı olan iğnenin ücretini karşılaması için başvuruda bulunduk, sigorta itiraz etti, mahkemelik olduk ve henüz gerekli olan iğnenin masrafını karşılamış değil. Oğlumuzun tedavi olabilmesi için gerekli olan iğneyi, iki yaşına kadar alması gerektiği söyleniyor. Oğlumuz 14 aylık oldu, çok az bir vaktimiz kaldı. Aynı hastalık sebebiyle 11 yaşındaki kızını kaybetmiş bir anne olarak, kucağımdaki bebeğimin elimden gitmesine dayanamam. Duyarlı insanların yardım etmesini bekliyoruz' diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN SESİMİZİ DUYMASINI BEKLİYORUZ'

Baba Yalçın Alkurt da, 'Oğlumuzun tedavi olabilmesi için 2,1 milyon euro değerindeki iğneyi temin etmemiz gerekiyor. Bir tek benim işçi maaşımla olacak iş değil. Yardım kampanyası başlattık ancak bu para öyle toplanacak gibi değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyoruz. Duyarlı ve hayırsever iş insanların desteğine ihtiyacımız var' dedi.