Son Dakika Haberleri: Minik Alperen'e doktorlardan ziyaret
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Minik Alperen'e doktorlardan ziyaret

9 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü doktorları, "dirençli epilepsi" teşhisi konulan Alperen Örgin ve ailesini ziyaret etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü doktorları, "dirençli epilepsi" teşhisi konulan Alperen Örgin ve ailesini ziyaret etti.

Aliye (30) ve Kemal (39) Orgin ile 16 aylık bebekleri Alperen'i ziyaret eden Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, aileden çocuğun rahatsızlığı hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Eser, "Alperen için gerekli testlerin İstanbul'da özel bir merkezde en kısa sürede yapılmasını sağlayacağız. Bu test yaklaşık 3 ila 6 ay arasında yapılıyor. Çocuğun test sonucuna göre bazen anne ve babadan da test çalışması gerekiyor." dedi.

Baba Kemal Orgin de çok mutlu olduklarını belirterek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Minik Alperen'e 8 aylıkken Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "dirençli epilepsi" teşhisi konmuş, doktorların hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için "tüm ekzom dizi analizi" testinin yapılması gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine araştırma yapan aile, İstanbul'da özel bir hastanede yapılabilen test için 5 bin liraya ihtiyaç olduğunu öğrenince yardım çağrısında bulunmuş, konunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanatçı Haluk Levent, yardım yapılması için sosyal medya hesabından destek vermiş, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de Alperen'in tedavisini üstlenmişti.

İl Sağlık Müdürlüğü, İncirliova, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:53 Kaynak: AA
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