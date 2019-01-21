Minik Alperen'in Fotoğraflarda Olup Olmadığını Bilirkişi İnceleyecek

İzmir
'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılandığı davada, olay günü anaokulunda düzenlenen doğum günü partisine ait fotoğraf ve videoların bilirkişi tarafından içlerinde Alperen Sakin'in olup olmadığı yönünde incelenmesine karar verildi.
İzmir'in Çiğli
ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka
2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Nurcan A. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Hakimin tanık olarak dinlenmesini istediği veli O.K., olay günü anaokulunda çocuğu için yapılan doğum günü kutlamasında çektiği fotoğraf ve videoları mahkemeye sundu.
Olay günü, çocuğunun doğum günü partisi için söz konusu anaokuluna gittiğini söyleyen tanık O.K., "Olay sabahı saat 09.00 gibi anaokuluna gittim. O esnada öğretmen Nurcan A. ve servis sorumlusu Dilara K. doğum günü partisi için hazırlık yapıyordu. Kurum sahibi de bu hazırlıklarla ilgileniyordu. Bu sırada çocuklar sınıflarındaydı. Hazırlıklar yapılırken sigara içmek için dışarıya çıktım. Okul servisinin önünde sigara içtim. O esnada eşim pastayı alıp geldi. Sonra çocukları dışarı çıkardılar ve yaklaşık 1 saat boyunca kutlama yapıldı. O sırada, mahkemeye sunduğum fotoğrafları çektim. Olayı öğrendikten sonra fotoğraflara baktığımda Alperen Sakin'i göremedim" dedi.
"Alperen'i öğretmeninin kucağında baygın görmüş"
Eve gittikten sonra çocuğuna Alperen'i partide görüp görmediğini sorduğunu anlatan O.K., "15.30-16.00 saatlerinde çocukların yediği ikindi kahvaltısından sonra Alperen'i kendi öğretmeninin kucağında, kolları öne düşmüş ve baygın şekilde gördüğünü söyledi. Daha sonra da hastaneye götürmüşler" diye konuştu.
"Hukuken ve vicdanen suçsuzum"
Tanığın ifadelerini doğrulayan sanık Nurcan A. ise "Bu olayla ilgili hukuken ve vicdanen suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Hakim, tanıklık yapan velinin getirdiği, olay günü anaokulunda düzenlenen doğum günü partisine ait fotoğraf ve videoların bilirkişi tarafından içlerinde Alperen Sakin'in olup olmadığı yönünde incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. - İZMİR