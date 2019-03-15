Minik Alperen'in Öğretmeni Duruşmaya Gelmedi, Karar Çıkmadı

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılandığı ve bugün karar çıkması beklenen davada, tutuksuz sanık Nurcan A.

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılandığı ve bugün karar çıkması beklenen davada, tutuksuz sanık Nurcan A. duruşmaya katılmayınca hakim savunmasını yapabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.



İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Nurcan A. ise duruşmaya gelmedi.



Sakin ailesinin avukatı, daha önceki duruşmada bilirkişi tarafından çözümlemesi yapılan olay gününe ait görüntülerin tekrar bilirkişiye gönderilmesini talep ettikleri dilekçeyi mahkemeye sundu. Sanık Nurcan A.'nın avukatı ise esasa yönelik savunmalarını hazırlamak için hakimden süre talep etti.



Olay gününe ait doğum günü kutlaması görüntülerinin tekrar bilirkişiye gönderilmesine yer olmadığına karar veren hakim, sanığın esasa yönelik savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. - İZMİR

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