Minik Alperen'in Yaşamını Yitirdiği Okulun Bahçesinde Çocuklar Şarkı Söyleyip Oyunlar Oynamış

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılandığı davada, olay günü anaokulunda çekilen fotoğrafları ve videoları inceleyen bilirkişi, görüntülerde çocukların öğretmen eşliğinde oyunlar oynayıp şarkılar söylediğini belirtti.



İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.'nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ile tutuksuz sanık Nurcan A. ve taraf avukatları hazır bulundu.



Tanıklık yapan velinin getirdiği, olay günü anaokulunda düzenlenen doğum günü partisine ait fotoğraf ve videoları inceleyen bilirkişi, raporunu mahkemeye sundu. Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği anaokulunun bahçesinde çekilen videoda bir grup çocuğun bir grup çocuğun öğretmen eşliğinde oynadığını ve bir doğum günü kutlaması yapıldığını belirtti. Çocukların palyaço eşliğinde oyun oynadığını ifade eden bilirkişi, öğretmen eşliğinde çocukların şarkı söylediklerini dile getirdi.



Hakim, tarafların bilirkişi raporunu incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. - İZMİR

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