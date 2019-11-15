Son Dakika Haberleri: Minik anaokulu öğrenciler köpek barınağını ziyaret etti
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Minik anaokulu öğrenciler köpek barınağını ziyaret etti

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Özel Yuvam Anaokulu öğrencileri, Osmaneli Belediyesine ait Hayvan Barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdikleri köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti.

Minik anaokulu öğrenciler köpek barınağını ziyaret etti, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Özel Yuvam Anaokulu öğrencileri, Osmaneli Belediyesine ait Hayvan Barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdikleri köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti.


Barınağa öğretmenleri eşliğinde gelen minik öğrenciler, Veteriner Hekim Abdullah Tetik'ten bilgi aldı. Veteriner Hekim Tetik, öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Osmaneli Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı barınakta minik öğrenciler özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Minik hayvan severler barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri 100 kilo köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti.


Veteriner Hekim Abdullah Tetik öğrencilerin barınak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. Hayvanlara karşı karşılıksız sevgi besleyen çocukların kendine saygısının ve özgüveninin arttığı buna bağlı olarak dışa dönük oldukları, sosyal becerilerinin olumlu yönde geliştiği bilinmektedir. Bugünde gördük ki anaokulu yöneticileri bu hayvan sevgisini mink öğrencilere aşılamak için barınağımızı ziyaret ettiler. Okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve tabiki minik öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Yuvam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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