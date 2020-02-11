Minik Aras 4 yıllık ömrüyle babasına iyilik kapısını açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Aras 4 yıllık ömrüyle babasına iyilik kapısını açtı - Son Dakika

Minik Aras 4 yıllık ömrüyle babasına iyilik kapısını açtı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 yıl önce 4 yaşındaki oğlunu nadir görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı sonucu kaybeden boyacı Özgür Büyüktanır, evladının acısını bir nebze hafifletmek için hasta ve yardıma muhtaç insanların hayatına dokunmaya çalışıyor.

Minik Aras 4 yıllık ömrüyle babasına iyilik kapısını açtı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 yıl önce 4 yaşındaki oğlunu nadir görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı sonucu kaybeden boyacı Özgür Büyüktanır, evladının acısını bir nebze hafifletmek için hasta ve yardıma muhtaç insanların hayatına dokunmaya çalışıyor.

Ege Mahallesi'nde yaşayan Özgür ve Ayşe Büyüktanır çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Aras'a 2,5 yaşında ender görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı teşhisi konuldu. Yüksek tedavi masrafları nedeniyle o dönem Aras için yardım kampanyaları düzenlendi. Baba, oğlunun cihaz masrafının karşılanması için "Bir asırlık öykü" kitabını yazdı.

Birçok hastanede şifa arayan küçük Aras, 4 Mart 2018'de hayata gözlerini yumdu. Evlat acısı yaşayan baba, engelli çocukları olan ailelere hitaben "Bir asırlık gece" kitabını yayımladı. Oğlunun tedavi sürecinde çok fazla insanın kendisine yardımcı olmasından etkilenen Büyüktanır, Aras'ın ölümünün ardından kendi imkanlarıyla hasta ve yoksul insanlara yardım etmeye başladı.

Yardımlarını kurumsal şekilde devam ettirmek isteyen Büyüktanır, geçen yıl, sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneğinde gönüllü çalışmaya başladı. Dernek organizasyonlarından aktif rol alan baba, daha sonra Ahbap'ın Aydın temsilcisi oldu. Kuşadası'nda boyacılık yapan Büyüktanır, işinden arta kalan zamanlarda kapı kapı dolaşıp muhtaçlara yardım ulaştırıyor.

"Hayatına her dokunduğumuz insanda Aras'ı görüyorum"

Büyüktanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren oğlunun adının ilçedeki bir parka ve Kars'taki bir ilkokulun kütüphanesine verildiğini söyledi. Aras'ın kendisine bir iyilik misyonu bıraktığını aktaran Büyüktanır, şöyle konuştu:

"Evladımı kaybettim ama şimdi yüzerce Aras kazanıyorum. Hayatına her dokunduğumuz insanda Aras'ı görüyorum. 'İyilik iyileştirir' felsefesiyle hareket etmeye çalışıyorum. Gücümün yettiği kadar iyilik hareketi içerisinde yer alacağım. Haftada iki kez eşimle Aras'ın mezarına gideriz. Orada, 'Oğlum, sen bize dua et ki daha çok insana ulaşalım.' diye dua ediyorum."

"Başka insanların hayatlarına dokunuyoruz"

Bu hastalık öncesi yardım ya da benzeri konulara uzak olduklarını vurgulayan Büyüktanır, bu süreçte bunun önemini anladıklarını dile getirdi. Yaşadıklarından ders çıkardıklarını anlatan baba, şunları söyledi:

"Demek ki bazı hadiseler diğerlerine sebebiyet veriyor. Aras'ı kaybettik ama belki onun dünyada bu kadar kısa sürede olmasının sebebi de buydu. O hastalığa yakalanmasaydı diğer insanların hayatlarını hiç bilmiyor olacaktık. Bir şeylerin farkına vardık. Aras bize müthiş bir kapı açtı. Bu kapıdan başka insanların hayatlarına dokunuyoruz. Yardıma muhtaç insanların başını yastığa huzurlu koyması bizi daha çok mutlu ediyor."

Büyüktanır, herkesin iyilik yapabileceğini, paylaşımcı olmanın insanın ruhunu beslediğini dile getirdi. Oğlu Aras'ın yaşamını konu alan bir film çekmeyi hedeflediğini aktaran baba, buradan elde edilecek gelirin tamamını bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını kaydetti.

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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