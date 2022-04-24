'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı - Son Dakika
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'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı

24.04.2022 10:23
'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı

Aras Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarını KidZania'da çocuklara özel tasarlanan şubesinde ağırladı.

Aras Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarını KidZania'da çocuklara özel tasarlanan şubesinde ağırladı. Minik Araslar, 23 Nisan heyecanını ve coşkusunu birlikte yaşarken anne ve babalarının mesleğini de deneyimleme fırsatı buldular.

Aras Kargo KidZania Şubesi, 23 Nisan etkinliğinde çocuklara ev sahipliği yaptı. 23 Nisan'a özel düzenlenen etkinliğe, İstanbul'daki bölge müdürlükleri, transfer merkezi ve genel müdürlükten 5-12 yaş arası 50'ye yakın çocuk ve aileleri katıldı. Aras Kargo KidZania şubesinde anne babalarının mesleğini deneyimleme fırsatı bulan çocuklar, gün boyunca KidZania İstanbul'daki diğer aktivitelere de katılarak hem 23 Nisan sevincini birlikte yaşadılar hem de öğrenirken eğlendiler.

KARGOCULUK MESLEĞİNİ DEBEYİMLEDİLER

Mart ayında açılan Aras Kargo KidZania şubesinde çocuklar kurye kıyafeti giyip, kargo arabaları ile gönderileri KidZania İstanbul içerisindeki belirtilen adreslere teslim ederek KidZania para birimi olan KidZos kazanıyorlar. Karculuko mesleğinin işleyişini ve süreçlerini eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar.


'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı
'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı
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Ulusal Egemenlik, İstanbul, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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