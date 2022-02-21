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Minik arkeologlar iş başında - Son Dakika

Minik arkeologlar iş başında

21.02.2022 10:12

Minik arkeologlar iş başında Batman'ın Gercüş ilçesinde anasınıfı okulu öğretmeni, öğrencileri için sınıfını antik kente dönüştürdü.

Minik arkeologlar iş başında

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde anasınıfı okulu öğretmeni, öğrencileri için sınıfını antik kente dönüştürdü. Minik öğrenciler, arkeolog kıyafeti giyip oluşturulan alanda kazı yaptı.

Anasınıfı öğretmeni tarafından öğrencilere arkeoloji bilimini tanıtmak için sınıfta Tripolis antik kent etkinliğinde renkli görüntüler oluştu. Gercüş Ana Okulu sınıfındaki etkinlikte kazı çalışması yapan minikler, doyasıya eğlendi.

Etkinlikte arkeolojik kazı yapan minikler, buldukları kalıntılarla arkeoloji çalışmalarının ne kadar zorlu ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu yaşayarak öğrenirken, sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Gercüş Anasınıfı Müdiresi Özlem Işık, öğretmenleri her zaman destekleyip teşekkürlerini sunduklarını kaydetti. Işık, çocukların burada eğlenerek öğrendiğini, kendilerinin de bu şekilde çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ana sınıfı Okul öncesi sınıf öğretmeni Esra Bozat, yaparak, yaşayarak öğretmenliğin tadını yaşamak istediğini söyledi. Sınıflarına zengin uyarıcı çevre verdikten sonra öğretmen değil, çocukların oyun arkadaşı olduğunu belirten Bozat, "Tabi ki bunu yapmak çokta kolay olmuyor. Tek başıma yapmam mümkün değil, en büyük destekçilerim velilerim. Onların desteği olmadan böyle bir şey yapamam. Stajyerlerimin yardımı ile birlikte böyle olağanüstü projeler gerçekleştiriyoruz. Çocuklar çok keyif alıyor. Etkisi çok uzun bir şekilde kaldığı için çocuklar ailelerine anlatıyorlar. Bunu kalıcı öğrenmenin tadı bunda gerçekleşiyor. Evet, emek çok fazla ama tadı çok güzel, unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan minikler ise arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini, kazı çalışması yaparak çok hazine bulduklarını, buldukları iskeletleri temizleyerek arkeolog olduklarını dile getirdi.

Minik arkeologlar iş başında
Minik arkeologlar iş başında
Minik arkeologlar iş başında

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Arkeoloji, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik arkeologlar iş başında - Son Dakika


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