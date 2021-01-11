Minik Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor - Son Dakika

Minik Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor

Doğuştan kulak deliği ve kanalı olmadan doğan Asaf, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor

Anne Betül Korkmaz : "Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var"

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi, doğuştan sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya gelen 3 buçuk yaşındaki oğulları Asaf'ın ameliyat olabilmesi için destek bekliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin tek çocuğu olan 3 buçuk yaşındaki Asaf, doğuştan sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya geldi. Türkiye'de kepçe kulak ameliyatlarının çok iyi yapıldığını lakin kulak deliği ve kanalı ameliyatlarının riskli olduğunu söyleyen anne Betül Korkmaz, Türkiye'de bu ameliyatların yüzde 90 risk taşıdığını, Amerika'da ise bu oranın yüzde 1 olduğunu belirterek Asaf'ın düşük riskle Amerika'da ameliyat olmasını istiyor. Asaf'ın ameliyat olabilmesi için toplanması gereken tutarın 90 bin dolar olduğunu söyleyen Anne Betül Korkmaz, yasal yollara başvurarak sosyal medya üzerinden açtığı sayfa ile tedavi için 6 bin dolar para toplayabildi. Bu yıl içerisinde Asaf'ın Amerika'da ameliyat olabilmesi için paranın toplanmasına 6-7 ay gibi bir süre kaldığını belirten aile, çocuklarının yaşıtları gibi konuşup duyabilmesini istiyor. Paranın toplanabilmesi için yasal bir kampanya başlattıklarını söyleyen Betül Korkmaz, "Asaf için ürünler satışa çıkarttık. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir ile ameliyat parasını karşılamaya çalışıyoruz. Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

"Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi"

Halk arasında kulak yokluğu olarak bilinen Mikrotia tip 2 ile Asaf'ın dünyaya geldiğini belirten Betül Korkmaz,"Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi. Yani sağ kulak deliği ve kulak kanalı yok. Asaf'ın duyabilmesi için, konuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Oğlumuzun duyabilmesi, konuşabilmesi için ne yapabiliriz diye araştırdık. Amerika'da bu işin çok iyi yapıldığını öğrendik. Bu ameliyatın karşılığında bir miktar para talep ediyorlar. Bizim için çok yüksek bir rakam" diye konuştu.

"Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok"

Ameliyat parasını toplarken tek başına olduğunu ve zorlandığını belirten Betül Korkmaz,"Totalde 90 bin dolara ihtiyacımız var. Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok. Şuana kadar 6 bin dolar toplayıp ön ödeme yaptık. Asaf'ın ameliyat olabilmesi için 6-7 ay gibi bir süresi kaldı. Bu süre zarfında 90 bin doları denkleştirmemiz gerekiyor. Tabi ameliyattan 2 ay önce bu parayı yatırmamız gerekiyor, yatıramazsak ameliyat şansını kaybedecek. Eğer ameliyat şansını kaybederse, seneye ertelenecek ve fiyat daha çok artacak" şeklinde konuştu.

"Yaşıtlarına göre gelişimi 1 buçuk yıl geriden geliyor"

Asaf'ın duyamadığı için gelişiminin yaşıtlarına göre geride olduğunu söyleyen Betül Korkmaz,"Asaf şuan 3 buçuk yaşında. Maalesef konuşamıyor. Rehabilitasyon merkezinde eğitim aldırarak yaşıtlarına yetiştirmeye çalışıyorum. Yaşıtlarına göre gelişimi 1 buçuk yıl geriden geliyor. Amerika'da bu ameliyat ile çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Birçok ülkeden teşekkür mektupları geliyor ameliyat sonrası. Birçok ülkede çocuklar kampanyalar ile Amerika'ya ameliyat için yollanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz"

Asaf'ın babası Fatih Korkmaz ise sözlerine şöyle devam etti: "Asaf, doğuştan sağ kulağı olmadan doğdu. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenledik. Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz anne, babayız. Oğlumuzun en iyi şekilde eğitim görmesini istiyoruz. En iyi şekilde yürüyüp koşmasını istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.