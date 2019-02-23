Minik Aşçılar Yöresel Lezzetler İçin Yarıştı

Ağrı
'nın Patnos
ilçesindeki bir okulda 5-8 yaş aralığındaki öğrenciler arasında, sağlıklı ve doğal beslenmenin özendirilmesi ve yöresel lezzetlerin unutulmaması için düzenlenen yöresel yemek yapma yarışması renkli görüntüler oluşturdu.
Patnos Selahaddini Eyyubi Fen Lisesi'nde, Bodrum
Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği organizesinde "Patnos Gastronomi Şenliği" adıyla gerçekleştirilen yöresel yemek ve tatlı yapma yarışmasında, 5-8 yaş aralığındaki 50 öğrenci mutfağa girdi.
"Yöresel yemeklerimizi öğreniyoruz" sloganıyla düzenlenen yarışmada hünerlerini sergileyen minik aşçılar, en iyi yöresel yemeği ve yöresel tatlıyı yaparak derece elde etmeye çalıştı.
Guruplar halinde mutfağa girerek yöreye özgü yemek ve tatlıları yapan minik eller, aileleri ve katılımcılarca da ilgiyle izlendi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada dereceye girenlere aşçı kepleri takılıp çeşitli hediyeler verildi.
Patnos Kaymakamı Ümit Altay
, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel olduğunu anlatarak, "Çocuklarımıza gıda ve sağlıklı beslenme bilincini yerleştirmek için burada bulunuyoruz. Bodrum Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal etkinlikler güzel ilçemizde artarak devam edecek. Bunlar sosyal hayatın canlanması, çocuklarımızın, gençlerimizin bilinçlenmesi için çok önem taşıyan aktiviteler." dedi.
Coşanöz ise bu tür bir yarışmanın örneği olmadığını vurgulayarak, "Bugün dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5-8 yaş arası çocuklar her şeyi kendileri hazırlayarak muhteşem yemekler yapıyor." ifadesini kullandı.
Coşanöz, amaçlarının Patnos'un yöresel yemeklerini öne çıkartarak, çocukların bunu sahiplenmesine aracılık etmek olduğuna dikkati çekti.
Çocukları sağlıklı ve doğal beslenmeye özendirmek istediklerini vurgulayan Coşanöz, çocukların hazırladıkları ilçeye özgü yöresel yemekleri jüri üyelerinin değerlendirdiğini, dereceye girenlere ödüllerinin verilerek, aşçı keplerinin takıldığını belirtti.
Programa, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.