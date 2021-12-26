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Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika

Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!

26.12.2021 09:37

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğraması ülkede infial yaratmıştı. Türkiye'nin konuştuğu dehşette minik Asiye'nin olaydan birkaç dakika öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minik Asiye'nin köpeklere sarılıp uzandığı ve oyun oynadığı görülürken, o kareleri görenler ''Faciaya resmen davetiye çıkarılmış'' yorumlarında bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu Pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen yeni görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull'lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, görüntüler ışığında yaptığı değerlendirmede "Faciaya resmen davetiye çıkarılmış" dedi.

SİTE YÖNETİCİSİ HATASINI KABUL ETTİ

Pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi'nin yöneticisi Mustafa Elibol konuştu. Elibol ''Site içerisinde o köpeklere izin vermem hataydı. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım ancak benim için en önemli şey şu an kızım kadar sevdiğim Asiye'nin kurtulması'' dedi.

''KÖPEK BANA AİT DEĞİL''

İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol ''Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull'lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait'' diye konuştu. Pitbull cinsi köpeklerin sahibi olduğu iddiasını reddeden site yöneticisi Mustafa Elibol, "Daha önce birkaç olay yaşanınca köpekler için belediyeyi aradım. Site içinde kalmalarına izin vermem hataydı" dedi.

Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Köpeklere sarılıp böyle oynamış

O ANLARI BÖYLE ANLATTI: ASİYE SONRADAN GELDİ

Mustafa Elibol bütün Türkiye'nin yakından izlediği elim hadiseyi şu sözlerle anlattı:

"Olay günü evdeydim. Köpekler, site yönetimi bünyesinde çalışan Zeynep ve Zeliha Can tarafından yedi ay önce getirildi. Künye sahipleri ise Osman Kıvanç ve Mustafa Yiğit. Olay günü Zeliha Can, köpekleri barakadan alıp basket sahasına götürüyor. Güvenlik görevlisi ısrarla bağırmasına rağmen Asiye içeri girip bir süre köpeklerle oynuyor. Kısa süre sonra ise anlaşılmaz bir biçimde köpekler Asiye'ye saldırıyor. Bağırıp çağırmaları duydum ve koşarak ben de olay mahalline gittim. İki Pitbull'un 15-20 saniye gibi bir sürede Asiye'yi mahvettiğini gördüm. Basket sahasına ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sundum. Tel örgülü alana ilk giren Zeliha ve köpekler. Asiye daha sonra geliyor.

''BÜTÜN SAKİNLERİ UYARDIM''

Seyri Antep Sitesi'nde 10 dairem var. Buranın da yöneticiliğini yapıyorum. Bu köpeklerle ilgili ihmalimizi kabul ediyorum. Ancak daha önceleri tamamen açıkta gezen köpeklere ben bir baraka yaptırdım. Bütün site sakinlerini de tehlikeler konusunda uyardım. Yaşanan farklı birkaç olay üzerine iki ay önce köpekleri almaları için belediyeyi aradım. Görevli arkadaşlar gelmiş ancak Zeynep ve Zeliha köpekleri vermemiş. Hatta bir hayli tepki göstermişler.

Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Köpeklere sarılıp böyle oynamış

''ASİYE'NİN KÖPEKLERLE OLAN FOTOĞRAFLARINI ANNESİ ÇEKTİ''

Asiye'nin köpeklere yaklaşmaması konusunda annesini birçok defa uyardım. Anne Zeliha Ateş, Pitbull'ların çocukla oynamasını izliyordu. Hatta onların sarmaş dolaş fotoğraflarını da yine kendisi çekti. Bunları da savcılığa sunduk. Bu olayda kusurumuz olduğunu kabul ediyorum ve bütün Türkiye'nin buradan ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum."

PARA TEKLİFİ İDDİALARINI YALANLADI

Mustafa Elibol, baba Hüseyin Ateş'e para teklifi ve tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

UZMAN İSİM GÖRÜNTÜLERİ DEĞERLENDİRDİ: FACİA GELİYORUM DEMİŞ

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, izlediği görüntülerin ardından yaptığı değerlendirmede facianın geliyorum dediği tespitinde bulundu.

Ebru Yalçın, "Belli ki Asiye nasılsa köpekleri tanıyor diye oraya girmesine izin verilmiş. Ancak bu çok büyük bir hata. Çünkü bu köpekleri dışarıdan gelen bir ses dahi Asiye'ye saldırmaları konusunda tetikler. Uyarıcı etki yapar. Olayın bir diğer kötü yanı da birisi saldırdığında diğeri de ona katılır. Nitekim öyle de olmuş. Bu acı olay ibret olmalı ve hepimiz ders almalıyız. Orada o köpekler olmamalıydı. Madem köpekler girdi, küçük çocuk ne pahasına olursa olsun sahaya alınmamalıydı. Köpek motivasyonu çok ani değişir. Pitbull cinsi özellikle çok çabuk güdülenir. Üstelik köpekler oldukça iri. Her açıdan büyük ihmaller var" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (1)
  • Mustafa bugra: Reisimiz dediği gibi bu köpekler zenginlerin köpekleri ve cezasını en ağır şekilde odicekler büyük para cezaları lazım caydırıcı 1 milyon gibi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Gaziantep, oyunlar, Türkiye, Pitbull, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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