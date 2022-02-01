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Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu - Son Dakika

Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu

01.02.2022 12:44

Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu Tahmazoğlu, minik Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti Asiye ve Tahmazoğlu beraber pasta kesti Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Asiye'yi yeni evinde ziyaret ettik, neşeli ve keyfi yerinde" Gaziantep'te iki...

Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu

Tahmazoğlu, minik Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti

Asiye ve Tahmazoğlu beraber pasta kesti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

"Asiye'yi yeni evinde ziyaret ettik, neşeli ve keyfi yerinde"

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı ile ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak memleketi Gaziantep'e döndü. Minik Asiye ve ailesinin yeni evinde ilk ziyaretçisi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Asiye ve ailesini ziyaret eden Tahmazoğlu, minik Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti, ikili beraber pasta kesti.

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e dönmüştü. Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye ve ailesinin, yeni evlerindeki ilk ziyaretçisi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.

Tahmazoğlu Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti, ikili beraber pasta kesti

Asiye ve ailesini evlerinde ziyaret eden Tahmazoğlu, minik Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti. Minik Asiye ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu, beraber pasta keserek Asiye'nin memleketine sağlıklı bir şekilde dönüşünü kutladı. Tahmazoğlu, Asiye ve ailesi ile kesilen pastayı beraber yerken, Asiye'nin neşeli haller dikkat çekti.

"Asiye'yi yeni evinde ziyaret ettik, neşeli ve keyfi yerinde"

Yaşanan üzücü olaydan sonra her zaman küçük Asiye ve ailesinin yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen ve bu nedenle yeni evlerindeki ilk ziyaretçisi olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Asiye kızımız ve ailesine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve diğer yetkililerin sahip çıkmasıyla Asiye'nin ilk etap ameliyatları tamamlandı. Ömer hocamızın koordinatörlüğünde sağlığına kavuştu. Minik Asiye dün akşam saatlerinde de Gaziantep'e, evine, yuvasına döndü. Ben tekrardan ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz yapılması gereken her şeyi yaptı. Yaşanan olay sonrası hayati tehlikesi vardı Asiye'nin ve çok ciddi bir travma geçirmişti. Çok şükür şu anda gördüğünüz gibi Asiye iyi durumda. Gayet neşeli keyfi yerinde. Şu anda normal hayatına döndü. Daha sonra biz de Asiye için, ailesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kendilerine gereken tüm yardımları sağlayacağız" dedi.

Asiye'nin ailesinden devlet yetkilileri ile Tahmazoğlu'na teşekkür

Memleketindeki yeni evinde ilk gününü geçiren 4 yaşındaki Asiye ve ailesi ise kendilerine her türlü desteği sağlayan devlet yetkilileri ile kendilerini evlerinde ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Minik Asiye, ziyaret sırasında neşesiyle de dikkat çekti.

Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu
Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu
Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu

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Gaziantep, Şahinbey, Antalya, Tablet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Asiye'nin yeni evindeki ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu - Son Dakika


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