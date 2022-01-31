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"Minik Asiye" taburcu edildi - Son Dakika

"Minik Asiye" taburcu edildi

31.01.2022 12:28
"Minik Asiye" taburcu edildi

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat etmesi için taburcu edildi.

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat etmesi için taburcu edildi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavileri tamamlandı.

Minik Asiye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile 41 günlük tedavinin ardından bir süre ev istirahati için hastaneden araçlarına binerek ayrıldı. Asiye, gazetecilere el salladı.

Baba Hüseyin Ateş, gazetecilere, çok iyi olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. 1,5 ay sonra tekrar geleceğiz." dedi.

Asiye'ye, istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başka operasyonlar da yapılacağı öğrenildi.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Minik Asiye taburcu edildi

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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