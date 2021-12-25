Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya'ya sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hava ambulansıyla Antalya'ya götürülen Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.
Olayın yankıları sürerken saldırının hemen sonrasında çekilen bir görüntü daha ortaya çıktı. Küçük Asiye'ye saldıran köpeğin sahibinin, olaydan sonra köpeğe sarıldığı görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika