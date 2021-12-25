Üye Girişi
Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika

Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada

25.12.2021 14:17

Türkiye, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi devam ederken olaydan hemen sonra çekilen bir görüntüde pitbull'un sahibinin köpeğe sarıldığı görülüyor.

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya'ya sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hava ambulansıyla Antalya'ya götürülen Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.

Olayın yankıları sürerken saldırının hemen sonrasında çekilen bir görüntü daha ortaya çıktı. Küçük Asiye'ye saldıran köpeğin sahibinin, olaydan sonra köpeğe sarıldığı görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

YORUMLAR
500

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika


Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör         
14:15
"2031 yılında İstanbul'da sıkışıp kaldım" diyen genç tüyler ürpertti: Burada kimse yok "2031 yılında İstanbul'da sıkışıp kaldım" diyen genç tüyler ürpertti: Burada kimse yok         
14:08
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:15 Görüntüler Bursa'dan! Yaşlı adam, her yerde örgü örüyor
14:14 Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör
14:09 Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı
14:04 Ahıra giren çiftçi, inekteki tuhaflığı hemen fark etti! Hayvanın memesinden katı halde süt çıktı
13:59 İbo'dan hayranına büyük jest: Kredi borcunu üstlendi
13:52 Galatasaray transferi resmen açtı! Mostafa Mohamed'le 3 yıllık sözleşme tamam
13:44 Kocaman elleri var! Pembe el balığı 22 yıl sonra ilk kez görüntülendi
13:42 Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor
13:34 Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 14:24:01. #1.11#
SON DAKİKA: Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement