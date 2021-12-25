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Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan hemen sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika

Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan hemen sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada

25.12.2021 17:36

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğraması infial yarattı. Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi devam ederken olaydan hemen sonra çekilen bir görüntüde pitbull'un sahibinin köpeğe sarıldığı görülüyor.

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya'ya sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hava ambulansıyla Antalya'ya götürülen Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.

SAHİBİNİN KÖPEĞE SARILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Olayın yankıları sürerken saldırının hemen sonrasında çekilen bir görüntü daha ortaya çıktı. Küçük Asiye'ye saldıran köpeğin sahibinin, olaydan sonra köpeğe sarıldığı görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

EVE GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'e bazı ameliyatlar ve doku nakli planlandığını belirterek, "Yoğun bakımda çocukla konuştum. Başta çekindi ama sonra konuştu. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve gülerek evlerine dönmeyi sağlayabiliriz." dedi.

Çete, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini anlattı.

"KAFA DERİSİNDE VE YÜZ BÖLGESİNDE DOKU KAYIPLARI VAR"

Minik Asiye'yi ziyaret ettiğini belirten Çete, çocuğun bilincinin açık olduğunu, ilk geldiğinde yaşadıklarından dolayı huzursuz ancak şu an sakin olduğunu, annesinin de başında beklediğini söyledi.

Annesinin kızını ağızdan beslediğini, çocuğun yemek yiyebildiğini ifade eden Çete, "Hayati tehlikesi şu an için yok. Birtakım hayati bulguları stabil. Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ileri tedavi için Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından planlanacak ameliyatlar için Akdeniz Üniversitesine sevki gerçekleştirildi. Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var. Oralara gerekli müdahaleler yapılacak." diye konuştu.

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Fahrettin Koca, Gaziantep, Antalya, Akdeniz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan hemen sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan hemen sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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