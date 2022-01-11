Üye Girişi
Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak - Son Dakika

Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak

11.01.2022 12:39
Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te 2 pitbull köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz felci olduğunu belirterek, bu hafta yüz siniri için yama ameliyatı planladıklarını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te 2 pitbull köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz felci olduğunu belirterek, bu hafta yüz siniri için yama ameliyatı planladıklarını açıkladı.

Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal tesislerde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Özkan, programın keyifli geçtiğini, gazeteciliğin sorunlarını ve geleceğini konuştuklarını dile getirdi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Asiye'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Daha önce doku naklettikleri çocuğun tedavisine devam ettiklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yüz felci var maalesef. Birkaç dalı var yüze giden. Birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Bu hafta içinde Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Küçük bir ameliyat olmayacak. Amacımız sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Önemli bir operasyon olacak. Müdahale edilmezse yemek yerken, görüntü olarak onu sıkıntıya sokar."

"Tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak"

Özkan, Asiye'ye yüz sinirlerinin dışında başka operasyonların da yapılacağına işaret ederek, sinir ameliyatlarının 5-6 ayı bulacağını anlattı.

Saçlı derisinde daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacaklarını vurgulayan Özkan, "Balon ameliyatı vardı. O da kendi içinde birkaç ayı bulacak. Tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak. Sonucu tam olarak alabilmemiz için bir yıllık süreç bizi bekliyor." dedi.

Başka illerden benzer vakaların tedavisi için taleplerin geldiğini bildiren Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumunda devreye girdiklerini ifade etti.

ABD'de domuzdan insana kalp nakledilmesi

Bir gazetecinin ABD'de domuzdan insana kalp nakli yapıldığını belirtmesi üzerine Özkan, şöyle konuştu:

"Onunla ilgili makale yayınlanmadı, detayı da çok bilmiyorum. Verilen haberde çok detay yok, o detaylar olmadan bakacak olursak bana biraz tuhaf geldi. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değilmiş gibi geliyor. Çünkü biz zaten bunu yapıyoruz aslında laboratuvar çalışmalarında. Hayvandan insana nakiller şu etapta ciddi reaksiyonlar olduğu için henüz yapılamıyor. Sonucu ben de çok merak ediyorum."

Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

YORUMLAR
500

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Gaziantep, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak - Son Dakika


Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları         
13:04
Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak         
12:56
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:09:58. #1.13#
SON DAKİKA: Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement