Son Dakika Haberleri: Minik Ata Bekir Topladığı Mavi Kapakları Vereceği Yer Arıyor

Minik Ata Bekir Topladığı Mavi Kapakları Vereceği Yer Arıyor

7 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 2 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor.

Minik Ata Bekir Topladığı Mavi Kapakları Vereceği Yer Arıyor, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 2 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor. Ata Bekir 2 yıldır engelliler için topladığı mavi kapakları verebileceği bir yer arıyor.

Ata Bekir Çakır'ın babası Sezgin Çakır, oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır, "Böyle bir şeyi yapmak oğlumun aklına gelmiş. Ben de ona destek çıkıyorum ve onunla birlikte mavi kapak topluyorum. Bir engelli vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben bunu kendime ve oğluma vazife bildim. Nerede bir mavi kapak görsek alıyoruz. Bazı kişiler oğluma 'neden topluyorsun' diye soruyor. Oğlum da 'engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye almaya çalışıyorum' diyor. Böyle olduğunda vatandaşlarımız duyarlılık gösterip, elindeki mavi kapakları da oğluma veriyor. 2 yıldır topladığımız mavi kapaklar birikti. Bir engelliye umut olsun istiyoruz. Ayrıca oğlumla birlikte cuma günleri Gerze'nin pazarı bittiğinde beraber kapak toplamaya gidiyoruz. Mahalledeki vatandaşlar da Ata Bekir'i örnek almış, toplayıp bize getiriyorlar. Tek sorunumuz kapaklarımız birikti ve verecek birisini arıyoruz" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, Bekir Çakır, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 11:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Ata Bekir Topladığı Mavi Kapakları Vereceği Yer Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]