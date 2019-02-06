Minik Ata Bekir Topladığı Mavi Kapakları Vereceği Yer Arıyor
7 dakika önce
Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 2 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor.
Sinop
'un Gerze
ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ata Bekir Çakır
, yaklaşık 2 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor. Ata Bekir 2 yıldır engelliler için topladığı mavi kapakları verebileceği bir yer arıyor.
Ata Bekir Çakır'ın babası Sezgin Çakır, oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır, "Böyle bir şeyi yapmak oğlumun aklına gelmiş. Ben de ona destek çıkıyorum ve onunla birlikte mavi kapak topluyorum. Bir engelli vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben bunu kendime ve oğluma vazife bildim. Nerede bir mavi kapak görsek alıyoruz. Bazı kişiler oğluma 'neden topluyorsun' diye soruyor. Oğlum da 'engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye almaya çalışıyorum' diyor. Böyle olduğunda vatandaşlarımız duyarlılık gösterip, elindeki mavi kapakları da oğluma veriyor. 2 yıldır topladığımız mavi kapaklar birikti. Bir engelliye umut olsun istiyoruz. Ayrıca oğlumla birlikte cuma günleri Gerze'nin pazarı bittiğinde beraber kapak toplamaya gidiyoruz. Mahalledeki vatandaşlar da Ata Bekir'i örnek almış, toplayıp bize getiriyorlar. Tek sorunumuz kapaklarımız birikti ve verecek birisini arıyoruz" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
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