Minik Ata, engelliler için mavi kapak topluyor

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ata Bekir Çakır, 2 buçuk yıldır engelliler için mavi kapak toplamaya devam ediyor. Ata Bekir 2 buçuk yıldır engelliler için topladığı mavi kapakları verebileceği bir yer arıyor.



Ata Bekir Çakır'ın babası Sezgin Çakır, oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır, "Böyle bir şeyi yapmak oğlumun aklına gelmiş. Ben de ona destek çıkıyorum ve onunla birlikte mavi kapak topluyorum. Bir engelli vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben bunu kendime ve oğluma vazife bildim. Nerede bir mavi kapak görsek alıyoruz. Bazı kişiler oğluma 'neden topluyorsun' diye soruyor. Oğlum da 'engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye almaya çalışıyorum' diyor. Böyle olduğunda vatandaşlarımız duyarlılık gösterip, elindeki mavi kapakları da oğluma veriyor. Mavi kapaklarımız birikti. Bir engelliye umut olsun istiyoruz. Ayrıca oğlumla birlikte cuma günleri Gerze'nin pazarı bittiğinde beraber kapak toplamaya gidiyoruz. Mahalledeki vatandaşlar da Ata Bekir'i örnek almış, toplayıp bize getiriyorlar. Tek sorunumuz kapaklarımız birikti ve verecek birisini arıyoruz" dedi. - SİNOP