Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek - Son Dakika

Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek

08.12.2020 11:14
Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek, System.String[]

ANTALYA'da doğuştan epilepsi ve mikrosefali (baş küçüklüğü) teşhisi konulup, 3 ay ömür biçilen Ata Özdemir, 3'üncü yaşı için gün sayıyor.

ANTALYA'da doğuştan epilepsi ve mikrosefali (baş küçüklüğü) teşhisi konulup, 3 ay ömür biçilen Ata Özdemir, 3'üncü yaşı için gün sayıyor. Özdemir ailesi Minik Ata'nın engelli doğmasında hastanenin kusuru olduğu iddiasıyla yargıya başvurdu. Hazırlanan adli tıp raporuna itiraz edeceklerini dile getiren baba Tarık Özdemir, "Adli tıp kurumunun bilirkişi raporunda 'Gebelik dönemine ait evrak gelmemiş olmasına rağmen hastanenin herhangi bir kusuru yoktur' demişler. Evrak gelmeden kusur bulamadıklarını rapor etmişler" dedi.

Antalya'da oturan turizmci Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 Aralık ayında ilk çocukları Ata'yı kucağına aldı. Birinci ayında bebeklerinin hareketlerinde anormallik gözlemleyen Özdemir çifti, Ata'yı, doğumun gerçekleştiği özel hastaneye muayeneye götürdü. Doktorlar Ata'nın sağlığının iyi olduğunu belirterek, evine gönderdi. Ancak içi rahat etmeyen aile, bu kez bebeklerini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Buradaki muayenede minik Ata'ya, epilepsi ve tedavisi bulunmayan mikrosefali teşhisi konuldu. Aileye, bebeğin yalnızca 3 ay yaşayabileceği söylendi.

3'ÜNCÜ YAŞI İÇİN GÜN SAYIYORÖzdemir çifti, özel hastane hakkında doğumda ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu sürede defalarca nöbet geçiren minik Ata, 7 kez yoğun bakıma alındı. Ata'yı yalnız bırakmak istemeyen anne Ceylan Özdemir işinden ayrıldı. Geçirdiği nöbetler nedeniyle hastalığı ilerleyen Ata, görme, duyma ve yutkunma yetilerini yitirdi. Ağızdan pipetle beslenen Ata, önümüzdeki günlerde 3'üncü yaşına girecek.HASTANE İSTENEN BELGELERİ GÖNDERMEDİHastaneyle hukuki süreç devam ederken mahkeme, ihmali bulunduğu öne sürülen hastaneden, doğum süreci ve sonrasına ilişkin belgeleri istedi. Hastane ise kayıt altına alınmadığı gerekçesiyle istenen belgeleri göndermedi. Ayrıca mahkeme, doktorların kusurlu olup olmadıklarıyla ilgili 7'nci Adli Tıp İhtisas Kurumu'ndan da bilirkişi raporu istedi. Kurum, özel hastaneden incelenmesi için doğum öncesi tetkikleri ve sonrasına ilişkin raporları istedi. Süreç içerisinde bu belgeler kuruma gerekçe gösterilmeden sunulmadı.Baba Tarık Özdemir, 7'nci Adli Tıp İhtisas Kurumu'ndan raporları uzun süre beklediklerini, gelen raporla şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Bizim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Mahkeme ve adli tıp kurumu hastaneden Ata'nın doğum öncesi ve sonrasına ait raporları istiyor. Israrlı bir şekilde hastane bunu göstermiyor. Gerekçe sunmuyorlar. Biz bu evrakı kendimiz bir şekilde bulup dosyaya sunduk. Adli tıp kurumu da son raporunda 'Gebelik dönemine ait evrak gelmemiş olmasına rağmen hastanenin herhangi bir kusuru yoktur' demişler. Evrak gelmeden kusur bulamadıklarını rapor etmişler. Buna itiraz edeceğiz" dedi.Anne Ceylan Özdemir ise tarifsiz acılar yaşadıklarını, bu acıları yaşamalarına sebep olanların normal hayatlarına devam ettiğini, kendilerinin bu acılarla baş başa kaldıklarını söyledi.'OLMAYAN BELGELER ÜZERİNDEN RAPOR VERİYORLAR'Ailenin avukatı Bayram Beyazıt, 7'nci Adli Tıp İhtisas Kurumu'nun raporu uzun süre ellerinde beklettiğini ve sonra gönderdiklerini kaydetti. Raporun insanların yüreklerini sızlatacak derecede olduğunu anlatan Beyazıt, "Adli tıp kurumu diyor ki 'Gebelik dönemine ait takip raporları dosyaya gelmedi. Kayıtlar yok. Ama tıbbi hata da yok.' Kayıtlar yoksa tıbbi hatanın olup olmadığını nasıl bildiniz? Rüyaya mı yatıyorsunuz? Geleceği mi gördünüz? Olmayan belgeler üzerinden rapor veriyorlar" dedi.

Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek
Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek
Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek
Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek

epilepsi, Adli Tıp, Gebelik, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:17:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Ata için adalet arayan aile, adli tıp raporuna itiraz edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei