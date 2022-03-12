"Minik Ateş Savaşçıları", İstiklal Marşı'nı yanan ormanlarda okudu - Son Dakika
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"Minik Ateş Savaşçıları", İstiklal Marşı'nı yanan ormanlarda okudu

12.03.2022 14:49
"Minik Ateş Savaşçıları", İstiklal Marşı'nı yanan ormanlarda okudu

Kayseri'de çocuklar, yanan ormanlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Kayseri'de çocuklar, yanan ormanlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında video hazırladı.

Çekilen videoda Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan işçi ve memurun yanı sıra orman köylülerinin çocukları da yer aldı.

"Minik Ateş Savaşçıları" sloganıyla hazırlanan ve kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, çocuklar yanan ormanlarda ve Yangın İlk Müdahale Ekip Merkezi'nde İstiklal Marşı'nı okudu.

Klipte, İstiklal Marşı'nın farklı kıtalarını seslendiren çocuklar sosyal medyada beğeni topladı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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