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"Minik ayaklar üşümesin" diye köy köy geziyor

6 saat önce

"Minik ayaklar üşümesin" sloganıyla sosyal medyada kampanya düzenleyen Taner Güneş, kendisine ulaştırılan botları köy köy gezerek çocuklara götürüyor.

"Minik ayaklar üşümesin" sloganıyla sosyal medyada kampanya düzenleyen Taner Güneş, kendisine ulaştırılan botları köy köy gezerek çocuklara götürüyor.

Yaklaşık 2 yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" başlıklı sosyal medya hesabı açan ve kentteki 170 köyü gezerek 15 bin civarında çocuğu oyuncaklarla buluşturan Güneş, kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgedeki çocuklar için ayakkabı kampanyası başlattı.

Güneş, köylerdeki öğretmen ve muhtarlarla iletişime geçerek ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı numaralarını öğreniyor.

Aracıyla zorlu köy yollarını aşarak çocuklarla buluşan ve şimdiye kadar bin çocuğa kışlık bot götüren Güneş, kampanyayla 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

"Dondurucu soğuklardan en çok çocuklar etkileniyor"

Taner Güneş, yeni başlattığı kampanyayla 10 bin çocuğa kışlık bot ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Kars'ta kış mevsimin soğuk ve uzun geçtiğine işaret eden Güneş, şöyle konuştu:

"Bölgedeki dondurucu soğuklardan en çok çocuklarımız etkileniyor. O sebepten ben de böyle bir kampanya başlatma kararı aldım. Köylere botları götürmeden önce muhtarlara ve öğretmenlere ulaşıyorum. Onlardan isim, yaş ve ayakkabı numaralarını öğrenip paketledikten sonra mesaimizin olmadığı gün gönüllü arkadaşlarımızla beraber köylere götürüyoruz. Köye varınca eğer tatil değilse okulu ziyaret edip armağanlarını hediye ediyoruz. Eğer okul yoksa da köy meydanında toplanıp muhtarlar öğretmenler eşliğinde minik kardeşlerimize hediyelerimizi veriyoruz."

Kışlık botlarını giyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı

Güneş, daha önce köy çocuklarına yönelik oyuncak kampanyası başlattığını hatırlatarak, yetim ve öksüz 120 çocuğa da bisiklet hediye ettiklerini anlattı.

Kışlık botlarına kavuşan çocuklardan Necla Nazar Köse, yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kış mevsiminde artık ayaklarının üşümeyeceğini söyleyen Köse, kendilerine yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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