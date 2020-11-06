Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı - Son Dakika

Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı

06.11.2020 09:54
Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan 91 saat sonra çıkartılan ve hastaneye götürülürken sağlık personelinden ilk olarak köfte ekmek isteyen 3 yaşındaki Ayda Gezgin'den etkilenen Çineli işletmeci Mehmet Zengin depremzedelere köfte ekmek dağıtmaya başladı.

İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan 91 saat sonra çıkartılan ve hastaneye götürülürken sağlık personelinden ilk olarak köfte ekmek isteyen 3 yaşındaki Ayda Gezgin'den etkilenen Çineli işletmeci Mehmet Zengin depremzedelere köfte ekmek dağıtmaya başladı. Mehmet Zengin, deprem bölgesinde 10 bin kişilik köfte ekmek dağıtacağı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde son verilere göre 114 kişi hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkartıldı. Depremin simge isimlerinden biri haline gelen Ayda ambulansla hastaneye götürülürken sağlık ekiplerinden ilk isteği köfte ve ayran oldu. Ayda'nın bu isteğinin ardından tüm Türkiye Ayda için seferber olurken, Aydın'ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Zengin isimli köfteci de Ayda'nın isteğinden etkilenerek depremzedeler için İzmir'e geldi. Bayraklı ilçesindeki Emrah Bey apartmanının önünde stant açan restoran yetkilileri buradaki vatandaşlara kendilerinin özel olarak hazırladıkları köfteleri pişirerek ikram etti.

10 bin kişilik köfte ekmek dağıtılacak

Firma yetkilisi Cevdet Aldemir, "Öncelikle tüm İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Minik Ayda'nın enkaz altından çıkartıldıktan sonraki hastaneye sevk anında ambulanstaki sağlık görevlisinden köfte ve ayran istediğini televizyonlardan izledik. Biz de işletme olarak bu durumu kendimize görev edinerek personellerimizle İzmir'e geldik. Burada canla başla çalışan tüm görevli personellere ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. İlk seferde 2 bin 500 kişilik köfte ekmek ikramında bulunduk. 4 gün daha burada depremzede kardeşlerimizin yanında olarak toplamda 10 bin kişilik köfte ekmek ikramında bulunacağız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

(Murat Uçkaç/İHA)

Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı
Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı
Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı
Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı
Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı

Mehmet Zengin, Ege Denizi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Başkan Biden mı, Trump mı olacak? Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti         
09:24
Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor         
09:13
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi         
08:30
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı         
07:58
Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu         
07:30
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:16:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Ayda, istedi 10 bin kişiye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei