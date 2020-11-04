Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi - Son Dakika

İZMİR'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91'nci saatte kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte dün Ayda'yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.