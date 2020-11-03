Minik Ayda'yı kurtaranlardan biri olan itfaiye müdürü o anları anlattı - Son Dakika

İzmir depreminden 91 saat sonra enkazın altından sağ salim çıkarılan Ayda bebek bir kez daha umut ışığı oldu. Tam 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda'yı enkazdan kurtaran kahramanlardan biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Boncuk boncuk gözleriyle bize bakıyordu. O an yaşadığımız duyguyu kelimelerle anlatamam" ifadelerinde bulundu.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında herkesi yeniden umutlandıran bir gelişme yaşandı. Tam 91 saat sonra, 3 yaşındaki Ayda, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Minicik elleriyle yaşama tutunan Ayda bebeği kurtaran kahramanlardan biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal duygularını paylaştı. Ayda'nın boncuk boncuk gözleriyle onlara baktığını dile getiren İnal, "Sağlam bir şekilde yarı oturur vaziyetteydi. Sürekli konuştuk. Ayran ve su istedi. Toz kaçmaması içini ellerimle gözlerini kapadım" ifadelerini kullandı.

(İHA)