Ayda'yı kurtaran ekip konuştu - Son Dakika

Ayda'yı kurtaran ekip konuştu

03.11.2020 10:41

3 yaşındaki Ayda Gezgin'i kurtaran İHH ekibi, Ayla'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.

3 yaşındaki Ayda Gezgin'i kurtaran İHH ekibi, Ayla'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.

3 yaşındaki Ayda Gezgin, Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan tam 91 saat sonra kurtarıldı. Ayda bebeği kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, o anları anlattı. Ekiplere "Ben buradayım" diye seslenen Ayda bebek, ekiplerden ilk olarak ayran ve su istedi.

AYI VE AYRAN İSTEDİ

İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayla bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.

"BEN BURADAYIM"

İbrahim Topal da "İlk başta 'Ben buradayım' sesi duyunca tüm enkazın sesini susturup sese ulaşmaya çalıştık. Elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayda'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

(Ceren Atmaca - Volkan Kayalar - Burak Yalman/İHA)

Ayda'yı kurtaran ekip konuştu
Ayda'yı kurtaran ekip konuştu
Ayda'yı kurtaran ekip konuştu
Ayda'yı kurtaran ekip konuştu
Ayda'yı kurtaran ekip konuştu
Ayda'yı kurtaran ekip konuştu
Ayda'yı kurtaran ekip konuştu

İbrahim Topal, Ahmet Çelik, Ayla Filmi, İHH, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayda'yı kurtaran ekip konuştu - Son Dakika


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