Son Dakika Haberleri: Minik Ayşe Miray'ın Cenazesini Dedesi Teslim Aldı

Minik Ayşe Miray'ın Cenazesini Dedesi Teslim Aldı

37 dakika önce

UŞAK'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi.

Minik Ayşe Miray'ın Cenazesini Dedesi Teslim Aldı, System.String[]
UŞAK'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi. Ayşe Miray'ın cenazesini dedesi Mustafa Çetin teslim aldı.

Dün saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan Neziha Çetin, yan odada uyuyan tek çocuğu Ayşe Miray Çetin'i kontrole gitti. Neziha Çetin, Ayşe Miray'ı başı beşik korkuluklarına sıkışmış halde, hareketsiz yatarken buldu. Anne Çetin, komşularının da yardımıyla kızının başını sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Miray'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ayşe Miray, yolda yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çetin'in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Ayşe Miray'ın cansız bedeni, savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından, Ayşe Miray Çetin'in kefene sarılı cenazesini çiftçi emeklisi dedesi Mustafa Çetin teslim aldı. Minik Ayşe Miray'ın cansız bedeninin dedesinin kollarındaki görüntüsü, yürek burktu. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:21 Kaynak: DHA

Uşak, Adli Tıp Kurumu, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki

Cinsel Taciz Sanığı Tahliye Edildi Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:58:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Ayşe Miray'ın Cenazesini Dedesi Teslim Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]