Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor - Son Dakika

Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor

13.10.2020 17:09

Malatya'da göz çevresinde şekil bozukluğu yüzünden göz kapakları kapanmayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.

Malatya'da göz çevresinde şekil bozukluğu yüzünden göz kapakları kapanmayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.

Baba Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Ayşenur'da görülen göz şekil bozukluğunun Nasopalpebral Lipoma Coloboma Sendromu diye adlandırıldığını, genetik bir rahatsızlık olan bu hastalıktan dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Ailelerinden 5 kişide bu rahatsızlığın olduğunu, kendisinin de 5 kez Hacettepe Üniversitesinde ameliyat olduğunu dile getiren Yavuz, kızı Ayşenur'un da sağlığına kavuşmasını istediklerini ifade etti.

Kızının gözlerini bantlayarak uyutuyor

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin desteğiyle kızı Ayşenur'un geçen yıl Ankara'da ameliyat edildiğini, plastik, beyin ve göz cerrahlarının yaptığı ameliyat sayesinde kızının göz çevresinde kısmi düzelmeler yaşandığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Kızım gözünü kapattığı zaman yaş damlıyor, göz kenarlarında açıklık kalıyor. Ameliyatla göze şekil verildiğinde bu açıklık kalmayacak. Kızımın gözünde yaşarma, tahriş olmayacak. Gece uyuduğunda kızımın iki gözünü bantla yapıştırıyoruz. Göz hava alınca kuruyor, tahriş oluyor. Sabah göz bebekleri kıpkırmızı oluyor. Ayşenur doğduğundan bu yana annesi her gece 4-5 kez kalkıp gözyaşı suyu damlatıyor, krem sürüyor. Dışarı çıktığında çocuklar uzaylı görmüş gibi bakıyor. Kızım üzülüyor, büyüdüğünde daha da sıkıntılar yaşayacak."

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yavuz, erkek kardeşinin kızının bu rahatsızlıktan dolayı Muğla'da ameliyat edildiğini, kendilerinin maddi imkanları olmadığı için bu tedaviyi yaptıramadığını, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini dile getirdi.

Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor
Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor
Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor
Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor

Ayşenur Yavuz, kızım dizisi, Malatya, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
16:53
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei