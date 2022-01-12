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3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç - Son Dakika

3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç

12.01.2022 22:07

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un annesi tarafından yatağında ölü bulunmasının ardından anne ve dayı gözaltına alındı. Dayı, emniyetteki ifadesinde Ayşenur'a tekme attığını söylerken babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü. Korkunç iddialarda bulunan babaanne, "Ayağından bağlıyorlardı. Çocukları banyoya, bodruma kilitlediler. Çocukları aç bırakıp, bir odaya kapatmışlar." dedi.

Burdur'un Cemil Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Ayşenur'un yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K, herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç

DAYISI, SUSMASI İÇİN TEKME ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Anne Kader K, ise bu durumu görmediğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kader K, ve Hızır Tunç Ç, adliyeye sevk edildi.

BABAANNEDEN KORKUTUCU İDDİALAR

Acılı haberi alır almaz Konya'dan gelen minik Ayşenur'un babaannesi Kader T, torunun darbedildiğini iddia etti. Kader T, Ayşenur'un babası olan oğlu Erdi'nin Kader K, ile bir süre dini nikahlı evli kaldığını ve ayrıldıklarını söyledi. Babaanne, torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü iddia ederek, "Kader'in annesi ve kocası bizi telefonla arayarak tehdit ettiler. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Çocuklarını öldüreceğiz' dediler, nitekim yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun onu mu istiyorlar. Ayşenur'un cenazesini vermiyorlar. Diğer çocuğu bize versinler. Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Çocukları aç bırakıp, bir odaya kapatmışlar. Komşuları bize telefonla ulaştı" dedi.

3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç

DİĞER ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI, BABAANNE TORUNUNU İSTEDİ

Kader K'nın bir diğer çocuğu olan 4 yaşındaki T.K, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Babaanne Kader T. ise T.K'nın kendilerine verilmesini isteyerek, "Ben torunumun yurda gitmesini istemiyorum onunla bari avunalım. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Torunumuzu versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı var, onunla avunsun. Benim tek bir ricam var torumuz bize versinler" ifadelerini kullandı.

3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç
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112 Acil Çağrı, Cumhuriyet, Otopsi, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç - Son Dakika
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