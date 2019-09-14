Son Dakika Haberleri: Minik badmintonculardan 10 madalya
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Minik badmintonculardan 10 madalya

1 saat önce

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti.

Minik badmintonculardan 10 madalya, System.String[]

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Perushtica kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Tek erkeklerde Veysel Taşdemir ile çift erkeklerde Veysel Taşdemir- Emre Mutlu ikilisi altın madalya aldı. Çift kızlarda Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek ile karışık çiftlerde Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu ikilisi gümüş madalya aldı.

Türkiye'nin bronz madalyaları ise tek erkeklerde Emre Mutlu, tek kızlarda Aleyna Korkut ve Aysu Arslan, çift erkeklerde Mert Seven-Mehmetcan Töremiş ikilisi, çift kızlarda Tayla Gerçeker-Zülal Pekez ikilisi, karışık çiftlerde de Mert Seven-Zülal Pekez ikilisinden geldi.

Türkiye, takım müsabakalarında da altın madalya elde etmişti.

Bulgaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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