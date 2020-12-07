Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı - Son Dakika

Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı

07.12.2020 10:47

- Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı Sessizliğe hapsolan sevimli Bahar'a 'ses' oldular Minik Bahar'ın "Ben artık duymuyorum" yardım çağrısı karşılık buldu Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan işitme kaybı olan Bahar Kulup (8), sosyal medya üzerinden yaptığı işitme cihazı...

- Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı

Sessizliğe hapsolan sevimli Bahar'a 'ses' oldular

Minik Bahar'ın "Ben artık duymuyorum" yardım çağrısı karşılık buldu

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan işitme kaybı olan Bahar Kulup (8), sosyal medya üzerinden yaptığı işitme cihazı talebi üzerine, yeniden duymaya başlaması duygulandırdı.

İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesinde yaşayan Anber ve Zeydin çiftinin çocukları olan 8 yaşındaki çocukları Bahar Kulup'un doğuştan işitme kaybı bulunuyor. Küçük yaşlarda işitme cihazı kullanan ve bu kapsamda dil eğitimi de alan minik Bahar'ın ilerleyen zamanda cihazı bozuldu. Cihaz fiyatının yüksek olması nedeniyle Kulup ailesi işitme cihazın fiyatını karşılayamadı. Düşük gelirli ailenin işitme cihazını karşılayamaması nedeniyle minik Bahar, uzunca bir süreç sessizliğe hapsoldu.

Geçtiğimiz günlerde minik Bahar, "Amca benim kulaklığım bozuldu. Bana bir kulaklık alabilir misin? Ben artık duymuyorum" şeklinde sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' isimli kullanıcıdan yardım istedi. Bunun üzerine yardım çağrısı başlatan kullanıcı, bir hayırseveri harekete geçirdi. Hayırsever vatandaş, 15 bin lira fiyatı olan işitme cihazını karşılamasıyla birlikte minik Bahar yeniden işitme sevinci yaşadı. Eskisi gibi işitme cihazına kavuşan minik Bahar'ın yeniden işitmesi ailesini sevince boğdu.

"Bahar'ın çağrısı karşılık buldu"

İHA muhabirine konuşan işitme cihazı işletmecisi Zafer Yıldız, 8 yaşındaki Bahar'ın iki hafta önce sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan ile birlikte merkezlerine uğradığını belirtti. Bahar'ın işitme kaybının 8 yıldan bu yana olduğunu anımsatan Yıldız, "Bahar daha önceden işitme cihazları kullanıyordu. Buna bağlı eğitim de almış oldu. Böylece dil gelişimini de o şekilde tamamladı. Cihazların belli bir kullanım ömrü var. Kullanım ömrünü tamamlayan cihazları artık bozuldu. Ailesi maddi imkansızlıktan dolayı cihazları alamadığından dolayı sosyal medya üzerinden yazışmalar yapmış. Aile daha sonra Vanlı Amcan isimli sosyal medya fenomeniyle irtibata geçmiş. Böylece minik Bahar'ın çağrısı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak karşılık buldu. Bahar, bir hayırsever tarafından karşılanan 15 bin liralık cihazına kavuştu" dedi.

"Artık duyuyorum"

Yeniden eskisi gibi duyan minik Bahar Kulup ise, işitme cihazının takıldığını ve artık duyduğunu belirterek, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.

Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı
Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı
Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı
Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı

İpekyolu, Medya, Van, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Minik Bahar yeniden duyma sevinci yaşadı - Son Dakika


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