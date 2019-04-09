Son Dakika Haberleri: Minik Baleciler Odunpazarı'nı Antalya'da Temsil Etti

Minik Baleciler Odunpazarı'nı Antalya'da Temsil Etti

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı sporcular, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale Yarışmasına katıldı.

Minik Baleciler Odunpazarı'nı Antalya'da Temsil Etti, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı sporcular, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale Yarışmasına katıldı.

Gerçekleştirilen yarışmaya Odunpazarı Belediyesi'nden 18 sporcu katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmaya birçok spor kulübü, dans ve bale okulu yer aldı. Antrenörlüğünü Elif ve İlker İlik'in yaptığı Odunpazarı Belediyesi sporcuları bale, cimnastik ve modern dans branşlarında yarıştı. Başarılı performans sergileyen sporcular yarışmaya damga vurdu.

Yarışmanın juri üyeliklerini ise İlya Kuznetsov, Yaroslava Volkova, Jamila Tuljaeva, Armağan Davran, Ayşe Fidanlık ve Ayşem Sunal Savaşkurt yaptı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

AKM, Odunpazarı Belediyesi, Antalya, Spor
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