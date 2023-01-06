Manisalı baba-oğulun ölümünde acı detay: Küçük çocuk oyuncak arabasına koymak için yaprak toplamak istemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Manisalı baba-oğulun ölümünde acı detay: Küçük çocuk oyuncak arabasına koymak için yaprak toplamak istemiş

06.01.2023 09:48

Manisalı baba-oğulun ölümünde acı detay: Küçük çocuk oyuncak arabasına koymak için yaprak toplamak istemiş Manisa Salihli'de 50 metrelik kuyuya düşen çocuk ve onu kurtarmak için arkasından atlayan babanın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından üzen detaylar ortaya çıktı.

Manisalı baba-oğulun ölümünde acı detay: Küçük çocuk oyuncak arabasına koymak için yaprak toplamak istemiş

MANİSA - Manisa Salihli'de 50 metrelik kuyuya düşen çocuk ve onu kurtarmak için arkasından atlayan babanın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından üzen detaylar ortaya çıktı. Ailenin, küçük çocuğun oyuncak arabasına koymak üzere yaprak toplamak için yürüyüş yaptığı ve bu sırada ayağı takılan çocuğun kuyuya düştüğü, hemen öncesinde anne ve babasına "Eve dönelim, yoruldum" dediği öğrenildi.

Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu Demir, babası Aytuğ ve annesi Yağmur Demir ile evlerinin karşısındaki oyun parkına gitti. Oyuncak arabasına yaprak koymak için ailesiyle park yanındaki alanda yürüyüşe çıkan Batu, "Eve dönelim, yoruldum" dedikten kısa bir süre sonra ayağı takılarak 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlunun düşmesiyle arkasından kuyuya atlayan baba ve oğuldan 10 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda acı haber geldi. Kuyunun hemen yakınında bulunan parkta, minik çocuğun oynadığı oyuncakların kalması ise yürek burktu.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı 60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında, ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açılmıştı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'e ulaşılmaya çalışılmıştı. Yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı 50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı MANİSA'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN BABA- OĞUL YAŞAMINI YİTİRDİ MANİSA'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN BABA- OĞUL YAŞAMINI YİTİRDİ

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisalı baba-oğulun ölümünde acı detay: Küçük çocuk oyuncak arabasına koymak için yaprak toplamak istemiş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2023 11:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Manisalı baba-oğulun ölümünde acı detay: Küçük çocuk oyuncak arabasına koymak için yaprak toplamak istemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement