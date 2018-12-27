Minik Bebeğini Defalarca Tokatladı... Yaşananlar Görenleri Dehşete Düşürdü
1 saat önce
Minik bebeğini defalarca tokatladı.
Minik bebeğini defalarca tokatladı... Yaşananlar görenleri dehşete düşürdü
Görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alınan anne, kasten yaralama suçundan tutuklama isteği ile adliyeye sevk edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da, hastalığı nedeni ile hastaneye kaldırılan bir bebek, ağladığı için annesi tarafından dövüldü. Hastane odasında yaşanan olay, bir başka annenin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün bir hastanede yaşandı. Bağırsak enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılan 7 aylık bebek, iddiaya hastane odasında ağladığı için annesi tarafından dövüldü. Uyarılmasına rağmen çocuğunu dövmeye devam ettiğini gören aynı odadaki başka bir anne tarafından olay saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin yayılmasının ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından çocuğuna şiddet uygulayan anne gözaltına alındı. Dakikalarca çocuğuna şiddet uygulayan anne, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanması isteği ile kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:56 Kaynak: İHA
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