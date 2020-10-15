Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor - Son Dakika

Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor

15.10.2020 10:07

Gelen son dakika haberine göre - Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ortalama 300 çocuk Kovid-19 şüphesiyle bu hastaneye getiriliyor OMÜ'nün korona savaşçıları pandemi servisinde gece-gündüz çalışıyor Kovid-19'u yenen acil doktoru Zengin: "İki kelime söyleyip nefes alamadığımı biliyorum" Uzm. Dr.

- Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor

Aylık ortalama 300 çocuk Kovid-19 şüphesiyle bu hastaneye getiriliyor

OMÜ'nün korona savaşçıları pandemi servisinde gece-gündüz çalışıyor

Kovid-19'u yenen acil doktoru Zengin: "İki kelime söyleyip nefes alamadığımı biliyorum"

Uzm. Dr. Emine Erdeniz: "Çocuğu öpmek, sarılmak gibi davranışlardan uzak duralım"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi korona virüs (Kovid-19) servisinde bulunan sağlık çalışanlarının pandemi mesaisi sürüyor. Aylık ortalama 300 çocuğun Kovid-19 şüphesiyle getirildiği hastanede sağlık çalışanlarının korona ile mücadelesi İhlas Haber Ajansı tarafından yerinde görüntülendi.

Türkiye'de mart ayında görülen ilk korona vakasından bugüne kadar olan süreçte Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 100'lerce Kovid-19 hastası şifa buldu. Günümüzde aktif olarak yatan çocuk ve erişkin pozitif vakaların ise sağlıklı bir şekilde hayata dönmeleri için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kovid-19 servisinde üzerinde koruyucu kıyafetler, eldiven, maske, siperlik gibi malzemeler giyerek her gelen hastanın iyileşmesi için elinden geleni yapan sağlık çalışanlarının mücadelesi İHA objektiflerine yansıdı.

"Şu anda yatan 3 çocuk hastamız var"

Özellik çocuk Kovid-19 servisinde yapılan tedavi yöntemleri ve servisin durumu ile bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdeniz, "Çocuk Kovid'li hastaların servisimizde takibini yapıyoruz. Bir solunum polikliniğimiz var. Çocuk hastaların muayene edildiği, tetkiklerinin yapıldığı polikliniktir. Çocuklar korona hastalığını çoğunlukla semptomsuz geçirmektedir. Nadiren hastaneye yatış ihtiyaçları olmaktadır. Çoğunlukla hastalarımızı evde takip etmekteyiz. Şuan servimizde 3 tane yatan çocuk hastamız var. Çoğunluğunun altta ikinci bir hastalığı var. Kronik akciğer ve kalp hastalıkları gibi hastalıkları var. Yatan hastalarımızda genel durumu çok kötü olan hastamız yok" dedi.

"Çocuklar da Kovid-19 olabilirler, bunu unutmamak lazım"

Çocuklar da Kovid-19 enfeksiyonunu geçirebileceğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdeniz, "Nadir de olsa çocukların yoğun bakım ihtiyaçları olabilir. Lütfen dışarıda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediniz. Çocukların hastalık bulgusuna göre eğer akciğer tutulumu varsa ona uygun antibiyotik ve antiviral tedavi uyguluyoruz. Erişkinlere benzer tedavileri yaşları uygun çocuklara biz de verebiliyoruz. Kovid-19 enfeksiyonu kalabalık ortamlarda bulaşır. Özellikle çocuklarda, küçük çocuklarda ev ortamında bulaşır. Eğer evde bir Kovid hastası varsa ev içi sıkı izolasyona dikkat etmek lazım. Ayrı bir odada kalarak çocuğu öpmek gibi yakın sarılmak gibi davranışlarda uzak durmak gerekir. Çocuklar da hasta olabilirler, bunu unutmamak lazım" diye konuştu.

Koronaya yakalanan hekim: "İki kelime söyleyip nefes alamadığım zamanlar oldu"

OMÜ Tıp Fakültesi Acil Serviste doktor olarak çalışırken Kovid-19'a yakalanan, sonrasında ise yapılan tedavilerle tekrar sağlığına kavuşan Dr. Ömer Zengin, "Ben doktor olarak hastanede çalışıyorum. Enfeksiyonu da hastanede kaptım. İlk günlerde biraz halsizlik olmaya başlamıştı. Eklem ağrısı olarak devam etti. Daha sonra sürüntü aldığımız da test sonucu pozitif çıktı. Hastalık psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç oluyor. Bir hekim olarak bunu hissediyoruz. Aileden uzak kalıyorsunuz. Kendinizi izole ediyorsunuz. Hastalığın seyri açısından baktığımız zaman nefes darlığı, ateş, eklem ağrıları ve öksürük çok fazla hayat kalitesini düşürecek seviyeye geliyor. İki kelime söyleyip nefes alamadığım zamanları biliyorum. Bu şekilde semptomları gençlerin atlatmadığını düşünüyorlarsa eğer yanılıyorlar. Günden güne daha iyiye gidiyorum, semptomlar geriledi. Herhangi bir sorunum yok, iyileştim" şeklinde konuştu.

Hasta sayılarında azalma var

OMÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aynur Atilla ise, "Kovid-19 kliniğinin yatak doluluk oranının yüzde 20 civarında. Bu ara hasta sayımız azaldı. Yatak hastalarımız içinde genç hastalarımızda var ama genelde hafif seyirli oldukları için onları ayakta tedavi ediyoruz. Yatan hastalarımız genelde altta şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi başka hastalığı olan yaşlı hastalardır. Genelde 50 yaş ve üzeri hastalar. Genç hastalardan yatan hastalarımız, yine altta başka hastalığı olanlardır" bilgilerini verdi.

Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor
Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor
Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor
Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor
Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor
Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor

Enfeksiyon Bölümü, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor - Son Dakika

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