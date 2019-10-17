Son Dakika Haberleri: "Minik bedenler" Türkiye koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi
Son Dakika Güncel 'Minik bedenler' Türkiye koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi

"Minik bedenler" Türkiye koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi

1 saat önce

Karabük'te anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye haritasının koreografisini oluşturdu.

Karabük'te anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye haritasının koreografisini oluşturdu.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Ay Yıldızlı Stadyum'da Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte minik öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu. Daha sonra Türk bayrağı etrafında ağabey ve ablalarıyla toplanan minikler, "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mücahit Yuvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek vermek olduğunu belirtti.

Çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Yuvacı, "Bu kapsamda burada etkinlik gerçekleştirdik. Harekatta bulunan bütün Mehmetçiklerimize destek olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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