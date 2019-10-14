Son Dakika Haberleri: Minik beyinler kodlandı
Son Dakika Güncel Minik beyinler kodlandı

Minik beyinler kodlandı

1 saat önce

Kilis'te Avrupa Kod Haftası kapsamında Selahattin İyigün İlkokulunda bilgisayarsız bilgi işlemsel kodlama etkinlikleri düzenlendi.

Minik beyinler kodlandı, System.String[]

Kilis'te Avrupa Kod Haftası kapsamında Selahattin İyigün İlkokulunda bilgisayarsız bilgi işlemsel kodlama etkinlikleri düzenlendi.

Öğrencilere kodlama, tasarım odaklı düşünme, işbirlikli öğrenme, iletişim ve sosyal becerilerin, problem çözme, bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Öğrenciler hem eğlendi hem de kodlamanın hayata yansımasını öğrendi.

Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur, yaptığı açıklamada Avrupa Kod Haftasını desteklediklerini belirterek, "Kodlamayı öğrenmek, çevremizde hızla değişen dünyayı anlamamıza, teknolojinin nasıl çalıştığına dair ufkumuzu genişletmemize ve yeni fikirlerle yenilikleri keşfetmek için becerilerimizi geliştirip kapasitemizi artırmamıza yardımcı olur." dedi.

Vurur, bu kapsamda öğrencilerin günlük hayat problemlerini bilgi işlemsel düşünme yöntemini kullanarak çözebileceklerini görmelerini sağlamayı, eğlenceli bir öğretim etkinliği düzenleyerek problem çözmeyi zevkli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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