Son Dakika Haberleri: Minik Beyza Nur, İstiklal Marşı'nı Gözyaşları İçinde Okudu

Minik Beyza Nur, İstiklal Marşı'nı Gözyaşları İçinde Okudu

47 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Fatmahanım İlk ve Ortaokulu'nda 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışması düzenlendi.

Minik Beyza Nur, İstiklal Marşı'nı Gözyaşları İçinde Okudu, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Fatmahanım İlk ve Ortaokulu'nda 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışması düzenlendi. Yarışmada İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde ve hıçkırıklara boğularak okuyan 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin, arkadaşlarını ve öğretmenlerini duygulandırdı.

Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı nedeniyle, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışması düzenlendi. Yarışmada 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde, zaman zaman da hıçkırıklara boğularak okurken, kendisini dinleyen öğretmenlerine de duygusal anlar yaşattı. Beyza Nur'un, İstiklal Marşı'nı okurken bir taraftan da elleriyle gözyaşlarını silmesi dikkat çekti. Marşın son bölümünü okurken Türk bayrağını gösteren küçük Beyza Nur, yarışmada sınıfında birinci olurken, okulda ise ikinciliği elde etti.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

Sakarya, Beyza Nur, Güncel
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