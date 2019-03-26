Minik Bilim Kahramanlarının Ödül Sevinci

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesindeki Çayırlı
İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, "Görevimiz Ay-Mission Moon" isimli proje kapsamında yaptıkları çalışmayla ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
Her yıl yeni ve heyecanlı bir tema sunarak 6-10 yaş arası çocukların yaratıcılığının ortaya çıkmasını sağlayan "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" programına takım halinde katılan çocuklar, özel yol gösterici modelle gerçek dünyayla bağlantılı bu temayı keşfetme ve bu modeli başlangıç olarak kullanarak kendi yeni modellerini lego parçalarıyla tasarlama imkanı buluyor.
Temel mühendislik ve programlama becerilerini öğrenmenin yanı sıra öğrendikleri kavramları kendi modellerini hareket ettirmek için uygulayan çocuklar, robotik kodlamada farkındalık sahibi oluyor.
İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Çayırlı köyünde bulunan ilkokulun öğrencileri de Kocaeli
Bilim Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, "Görevimiz Ay- Mission Moon" isimli projeleri kapsamında ayda yaşam alanı kurarak, kodlama mantığıyla oluşturulan lunaparkın hareket etmesini sağladı. Okul Müdürü
Ersin Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik kodlama ve programlamanın öneminin her geçen gün arttığını ve üzerine ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.
Okul olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Yalçınkaya, "Çocuklarda programlama ve temel mühendislik becerilerine zemin oluşturma açısından neler yapabiliriz noktasında sene başında düşündük ve okulumuzda robotik kodlama adına çocuklarda bir farkındalık oluşturmaya başladık." dedi.
"Çok büyük bir motivasyon oldu"
Yalçınkaya, öğrencilerle teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor Projesine öğrencilerimizle birlikte başvurumuzu yaptık ve başvurumuz kabul edildi. 17 Mart'ta Kocaeli Bilim Merkezinde yerimizi aldık, standımızı kurduk. 'Görevimiz Ay-Mission Moon' şeklinde bir temamız vardı. Proje kapsamında öğrencilerimizle aya gittik ve ayda yaşamamızı idame ettirebilecek tesisler ve yaşam alanları kurduk."
Burada "Çocuklar nereye giderse gitsin çocuktur." mantığıyla aya lunapark inşa ettiklerini anlatan Yalçınkaya, kodlama mantığıyla bu lunaparkı birçok hareketler yaparak çocuklara oyun alanı oluşturduklarını bildirdi.
Okul olarak fuardan başarıyla döndüklerini hatırlatan Yalçınkaya, "Kocaeli Bilim Merkezindeki fuarda okul olarak oraya katılan tek köy okuluyduk ve biz, 'Küçük Einsteinlar' ödülünü kazandık. Ödül öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz açısından çok büyük bir motivasyon oldu, neler yapabildiğimizi öncelikle öğrencilerimiz farkına vardılar. Bundan sonraki senelerde de robotik kodlama ve teknolojiyi yakından takip edebilme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.