Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor - Son Dakika
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Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor

6 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, eylül ayında ziyaret ettiği Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda kendisinden okuluna basketbol sahası talebinde bulunan minik öğrenci Buğra'nın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, eylül ayında ziyaret ettiği Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda kendisinden okuluna basketbol sahası talebinde bulunan minik öğrenci Buğra'nın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.


Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde gerçekleştiren çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Yüksel, "Genç arkadaşım Buğra'yı tanıyorsunuz. Geçtiğimiz eylül ayında Hüseyin Pehlivan İlkokulu'na gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizden, okul bahçesine bir basketbol sahası yapmamızı istemiş; biz de söz vermiştik. O sözümüzü tutuyoruz. Buğra'nın ve binlerce çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.


Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde yürütülen çalışma ile 29 ayrı noktada yapılacak olan spor sahalarına başlandığını, en kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacağını müjdeleyerek sözlerini sürdüren Başkan Yüksel; "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak, spora teşvik etmek amacıyla uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz 12 semt sahası, 14 çok amaçlı saha ve 3 tenis sahası ile gençlere kendi yaşam alanlarında spor yapma imkanı sunacağımızı söylemiştik. Toplam 29 tesis. Tesislerimizi hazırlamaya başladık. İnşallah en kısa zamanda hizmete sunacağız." açıklamasında bulundu. Başkan Yüksel; semt sahası, çok amaçlı saha ve tenis sahalarının yapılacağı yerler konusunda da bilgi verirken 29 spor tesisinin yapılacağı yerler şu şekilde açıklandı:


Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi - Eski Cami Mahallesi - Çınarlı Mahallesi - Karadeniz Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi - Yavuz Mahallesi - Kumbağ Mahallesi - Gündoğdu Turgut Mahallesi - Aydoğdu Mahallesi - Altınova Mahallesi - Hürriyet Mahallelerinde semt sahasının yapılması planladı.


Çok amaçlı saha (basketbol - voleybol) yapılacak yerler ise şöyle açıklandı:


"Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi - Eski Cami Mahallesi - Karadeniz Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi - Aydoğdu Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu Bahçesi - Kumbağ Mahallesi Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Çınarlı Mahallesi Safiye Osman Çeliker İlköğretim Okulu - Eski Cami Mahallesi Tuğlacılar Lisesi - Altınova Mahallesi Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu - Gündoğdu Mahallesi Nurettin Ekmekçioğu İlköğretim Okulu - Hürriyet Mahallesi su deposu üstü - Değirmenaltı Mahallesi Ticaret Borsası Okulu."


Hürriyet Mahallesi Su deposu üstü - Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesinde ise tenis sahası yapılması planlanıyor - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, basketbol, Tekirdağ, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:28 Kaynak: İHA

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