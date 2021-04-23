Yangında ölen Bulut'un, babasının cezaevinden çıkmasına 12 gün kalmış - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, boş olan 2 katlı evin üst katına dışarıdaki merdivenden arkadaşlarıyla giren ve oyun oynadıkları sırada çıkan yangında yaşamını yitiren Bulut Gürgür'ün (4) Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Bulut'un cezaevindeki babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi amacıyla izin almak için savcılığa dilekçe vermeye gelen ailenin yakınlarından Hamza Aslanalp, "Bulut, alevlerden korunmak için kanepe altına girmiş, orada can vermiş. 23 Nisan'da bizim canımız yandı" dedi. Oğlunu bugüne kadar sadece cezaevi ziyaretlerinde gören Gürgür'ün tahliyesine ise 12 gün kaldığı öğrenildi.

Boğaziçi Mahallesi 2203 Sokak'ta bulunan ve boş olan 2 katlı evin üst katında, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride çocuk olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, içeri girdiklerinde Bulut Gürgür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Gürgür'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OYUN OYNAMAK İÇİN EVE GİRMİŞLERGürgür ailesinin yakını olan Hamza Aslanalp, Bulut'un otopsi işlemleri ve cezaevindeki babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi amacıyla izin almak için savcılığa dilekçe verdiğini söyledi. Aslanalp, yangın çıkan evde bir kadının kaldığını ama her zaman kullanmadığını ve olay sırasında da evin boş olduğunu anlattı. Aslanalp, "Mahalledeki çocuklar, oyun oynamak için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor. Bulut da alevlerden korunmak için kanepe altına girmiş, orada can vermiş. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan'da bizim canımız yandı" dedi.OĞLUNA KAVUŞMASINA 12 GÜN KALMIŞ

Öte yandan Abbas Gürgür'ün, 4 yıl önce eşi hamileyken işlediği suç nedeniyle cezaevine girdiği, oğlu Bulut'u bu zamana kadar sadece cezaevi ziyaretlerinde görebildiği öğrenildi. Gürgür'ün tahliyesine ise 12 gün kaldığı belirtildi.