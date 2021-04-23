Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış - Son Dakika

Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış

23.04.2021 21:14

Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış 12 gün sonra cezaevindeki babası ile kavuşacaktı Minik Bulut'un akrabası: '23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı' İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut...

Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış

12 gün sonra cezaevindeki babası ile kavuşacaktı

Minik Bulut'un akrabası: '23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı'

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumuna gelen Minik Bulut'un akrabası, alevlerden saklanmak için küçük çocuğun kanepenin altına saklandığını söyledi.

Yangın dün saat 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde bulunduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"Alevlerden korkup koltuğun altına saklanmış

Yangın esnasında olay yerinde bulunan ve Bulut Gürgür'ün akrabası Hamza Arslanalp, otopsi işlemleri ve minik Bulut'un cezaevinde bulunan babasının cenazeye katılması adına savcılığa dilekçe vermek için geldikleri adliyede açıklamada bulundu. Arslanalp, "Mahalledeki ufak çocuklar, oyun oynama için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor, bizim çocuk da koltuğun altına saklanıyor ve orada can veriyor. İçeri girip çocuğa baktığımızda ölü vaziyette gördük. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama söndürülemedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı, bizim çocuğumuz öldü, diyecek başka da hiçbir şey yok" diye konuştu.

12 gün sonra babasıyla kavuşacaktı

Öte yandan Bulut Gürgür'ün babası Abbas Gürgür'ün, işlediği bir suçtan ötürü yaklaşık 4 yıldır önce eşi Nurcan Gürgür hamileyken cezaevine girdiği öğrenildi. Abbas Gürgür'ün oğlu Bulut'u cezaevi dışında hiç göremediği, 12 gün sonra cezaevinden tahliye olacağı belirtildi.

Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış
Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış
Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış
Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış

23 Nisan, Adli Tıp, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız         
21:48
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi         
20:48
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu         
19:40
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti         
16:52
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi         
15:44
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam?         
10:10
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 22:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei