Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu - Son Dakika

Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu

07.11.2020 09:31

Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu Hastane odalarında doğup büyüyen Buse hayata yeniden dokundu 42 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin böbrekleri nakil edildi Nadir görülen bir organ yetmezliği sendromu ile Aydın Nazilli'de dünyaya gelen ve doğduğu günden beri hastanelerde...

Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu

Hastane odalarında doğup büyüyen Buse hayata yeniden dokundu

42 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin böbrekleri nakil edildi

İSTANBUL - Nadir görülen bir organ yetmezliği sendromu ile Aydın Nazilli'de dünyaya gelen ve doğduğu günden beri hastanelerde yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki minik Buse yeniden hayata tutundu. Buse'ye İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyon ile kadavradan 42 yaşında bir kişinin böbreği nakledildi.

Aydın Nazilli'de çiftçilik yapan Seyhan ve Yaşar Gülmaya çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki Buse'ye, doğar doğmaz başta kalp olmak üzere çeşitli organ fonksiyonlarındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Hemen yoğun bakıma alınan minik Buse, yaklaşık altı ay boyunca yoğun bakımda ve üç ay da serviste kaldı. Diyalize bağlı yaşam mücadelesi veren ve kısa süre sonra kalbinde delik olduğu anlaşılan Buse, önce kalp ameliyatı geçirdi. Ardından diyalizle ilgili problemler yaşadığı için tekrar hastaneye yatan Buse'ye böbreğini verecek olan babası, diyabet hastası çıkınca tek çare organ nakli listesinden gelecek haberi beklemekti. Ankara'da gelen haber ailenin yüzünü bir kez daha güldürdü. 42 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin böbreği, Buse'ye uymasının ardından nakil başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi. Minik Buse, gerçekleştirilen böbrek nakli ile diyalizden kurtuldu. Kısa hayatının büyük bir bölümünü hastanede geçiren Buse, kendisini evde bekleyen üç kardeşine artık kavuşabilecek.

"Doğduğundan itibaren kalp ameliyatları dahil birçok ameliyat geçirmiş"

İstinye Üniversitesi Liv Bahçeşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Buse 4 yaşında ve doğduğu günden beri hastanelerde. Sendromik bir çocuk ve bu sendromlardan bir tanesi de böbrek yetmezliği. Doğduğundan itibaren kalp ameliyatları dahil birçok ameliyat geçirmiş ve aynı zamanda böbrek yetmezliği de var. Başta periton diyalizi devamında, hemodiyaliz olmak üzere bu zamana kadar böbrek yetmezliği ile mücadele etmiş. Aralık 2018'e kadar Buse, periton diyalizi yapıyor. Ama periton diyalizi yaparken çok ciddi karın zarı iltihabı geçirdiği için periton diyalizi etkili olmamaya başlıyor. Daha sonra hemodiyalize geçiyor. Son 6 ay içerisinde etkili diyaliz yapılamadığı için hem akciğer ödemi, hem de kalp yetmezliği dahil yandaş ek sorunlar da olmaya başlıyor. Nakil yapılması gündeme geldiğinde ya canlıdan, ya da kadavradan yapacaksınız. Ailede baba verici olarak öne çıktı. Ancak baba ciddi anlamda diyaliz hastası çıktı. Başka da verici olmadığı için Buse'ye tek kaynak kadavradan nakil yapmamız gerekiyordu. Kadavra listesine aldık. Ama Buse'nin kateterlerinin sorunları artmaya başladı ve normal diyalizde yapılamayacak duruma geldi. Tek bir kateteri vardı ve etkili diyaliz yapamıyorduk" dedi.

"Buse'ye böbrek naklini gerçekleştirdik"

Acil böbrek nakli için bakanlığa başvuru yaptıklarını söyleyen Dinçkan, "Acil böbrek nakli yapmamız gerekiyordu. Bu da bizim ülkemizde ki organ naklinin güzelliklerinden bir tanesi. Buse için bizde acil böbrek nakli isteğimizi bakanlığa ilettik ve komisyondan olumlu yanıt aldık. Böylece Buse kadavra listesindeyken, acil böbrek bekleme listesine geçmiş oldu. Buse için Ankara'da beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki vatandaşımızın organları bağışlandı ve sol böbreği Buse'ye uydu. 22 Ekim'de de kadavradan elde ettiğimiz organ ile Buse'ye böbrek naklini gerçekleştirdik. Buse 9 kilo normalde bu tür çocuklarda karına yerleştiririz böbreği ama geçirilmiş defalarca ameliyatı olduğu için ve daha önceki tecrübelerimize de dayanarak normal yetişkin hasta gibi karnın arka tarafına yetişkin böbreğinin naklini yaptık. Böbrek Buse'nin karaciğeri kadar büyüktü. Ama böbreği takar takmaz idrar hemen gelmeye başladı. Normalde kadavra nakillerinde yüzde 30 idrar gelmez bir süre daha diyaliz ederiz, böbrek çalışana kadar beklemek gerekir. Ama Buse'nin böbreği hemen çalıştı ve nakilden itibaren diyalize hiç girmedi" şeklinde konuştu.

Annesi Seyhan Gülmaya, "Kızım kısacık hayatının büyük bölümünü hastanelerde geçirdi. Ama artık iyileşti ve kardeşlerine kavuşabilecek. Böbreğini veren kişiye de Allah rahmet eylesin. Çok mutluyuz doktorumuza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu
Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu
Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu
Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu
Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu
Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu
Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu

Nazilli, Kadavra, Aydın, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Buse, kadavra böbreği ile hayata tutundu - Son Dakika


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