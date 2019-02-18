Son Dakika Haberleri: Minik Buse, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı Ziyaret Etti

Minik Buse, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı Ziyaret Etti

39 dakika önce

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli Köksal Kaşaltı'nın yeğeni Buse Beray Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı ziyaret etti.

Minik Buse, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı Ziyaret Etti, System.String[]
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli Köksal Kaşaltı'nın yeğeni Buse Beray Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli olan, gece boyunca külliye önünde darbecilerle mücadele eden Köksal Kaşatlı'nın yeğeni Buse Beray'ın Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı görmek istemesi üzerine Ak, Buse Beray'ı makamına davet etti. Ak, makamda bulunan dekoratif eşyalardan istediğini seçip alabileceğini Buse'ye söylemesi üzerine Buse de Seyit Onbaşının temsil edildiği bibloyu seçti. Seyit Onbaşı biblosunu ve Keçiören Belediyesinin hazırladığı 15 Temmuz kitabını imzalayarak hediye eden Ak, ziyaretinden dolayı minik Buseye teşekkür etti. Buse ile sohbet eden Ak, "Minik yavrumuz beni görmek istemiş. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Ben çocukları kırmayı sevmiyorum. Dileklerini yerine getirerek mutluluklarını görmek beni de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidi Köksal Kaşaltı'nın adını tarihe altın harflerle yazdıran bir vatan evladı olduğuna da değinen Ak, "O gece en gencinden en yaşlısına milletçe sokağa çıktık. Keçiören'de halkı da o gece üzerine düşeni yaptı. Bu milli direnişin en anlamlı temsilcilerinden biri de Köksal Kaşaltı kardeşimizdi. O ismini ülkemizin tarihine altın harflerle yazdırdı. İnşallah böylesine mefhum bir olayı bir daha yaşamayız. Köksal kardeşimizin ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mustafa Ak, Keçiören, Güncel
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