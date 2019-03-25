Minik Buz Patenciden Avrupa'da Birincilik

Masal Oran, minikler yaş grubundaki artistik buz patencilerin katıldığı İtalya'daki Avrupa Kupası'nda birinci oldu.

Masal Oran, minikler yaş grubundaki artistik buz patencilerin katıldığı İtalya'daki Avrupa Kupası'nda birinci oldu.



Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Folgaria kasabasındaki düzenlenen, 2008-2011 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuva sona erdi.



Masal Oran, Temmuz 2010 ile Haziran 2011 arasında doğan kız sporcuların yarıştığı kategoride, 22 rakibini geride bırakarak ilk sırayı aldı.

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