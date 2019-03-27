Minik Çevre"ciler Çevre Duyarlılığı İçin Söyledi, Yarım Milyon Destek Verdi.

Ülkemizde ilk olma niteliği taşıyan bu proje dijital ortamda yarım milyon izlenme oranına ulaştı.

Çevre Koleji, "Sing for the Climate" projesi ile dünyaya, gidecek başka gezegenimiz olmadığı mesajını vermeyi hedefledi. Küçük "çevre"ciler acı gerçeğin farkında olarak çevre kirliliğinin insan hayatı üzerinde büyük bir tahribata yol açtığına dikkat çekmek istedi ve gururlu bir çalışmaya imza attılar. Küçük yaşta bilinçlenen ve çevresine önem veren "Çevre Koleji" öğrencileri gelecek için büyük umut oldular.

Dünyamızdaki çevre kirliliğinin gün geçtikçe önüne geçilemez bir felaket olmaya başladığını vurgulamak, var olan kötü kullanımı durdurmak hatta yok etmek amacıyla başlayan bu proje, ülkemizde "Çevre Koleji" ile gündeme geldi. Okul öğrencilerinin söylediği, klibinde tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin oynadığı bu proje dijital ortamda büyük ses getirdi. Yarım milyon tıklanan "Sing for the Climate – Çevre Koleji" videosu büyük beğeni topladı.

Çevre Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Nalçacı, bu projenin Çevre Koleji'nin şu ana kadar yaptığı tüm projelerden farklı olduğunu ve çevre duyarlılığı konusunda çok hassas olduklarını vurguladı. Bir manifesto niteliği taşıyan "Sing for the Climate" projesini yaklaşık 2000 kişilik bir koroyla, profesyonel stüdyo ve çekim destekleriyle gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Nalçacı bu projeye verdikleri önemin altını çizerek, amaçlarının daha büyük kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.